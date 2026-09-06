La jubilación flexible no cala en Castellón: solo 57 pensionistas vuelven 'al tajo'

Se llama jubilación flexible y es una fórmula que desde hace años permite a un profesional ya retirado del mercado laboral volver a trabajar a tiempo parcial y compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con el el ingreso de una nómina. Y aunque quienes se acoge a esta modalidad disponen de más ingresos a final de mes, la realidad es que esta opción pasa totalmente desapercibida en Castellón. Apenas 57 personas están acogidas actualmente una modalidad que busca incentivar el retorno al tajo y que el Gobierno acaba de reformar, incorporando más incentivos para que los trabajadores prolonguen su vida laboral.

La reforma que acaba de entrar en vigor, incluida en el Real Decreto 416/2026, introduce cambios relevantes en la llamada jubilación flexible. Y la principal es que esta fórmula se abre también a la actividad por cuenta propia, ya que hasta ahora estaba vinculada al trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial. O dicho de otra manera: los autónomos jubilados podrán acogerse a esta vía para volver a desarrollar una actividad y mantener parte de la pensión.

¿Y cómo funciona la jubilación flexible? La idea de fondo es sencilla: una persona que ya se ha jubilado puede volver a trabajar, pero no cobra la pensión íntegra mientras mantiene esa actividad. La prestación se reduce en proporción a la jornada trabajada y se recupera cuando finaliza el empleo. Hasta ahora, el margen de jornada compatible se situaba entre el 25% y el 75% de la jornada ordinaria. Con la reforma, el intervalo pasa a estar entre el 33% y el 80%.

La reforma introduce además incentivos económicos. Si la actividad compatible comienza por primera vez al menos seis meses después de la jubilación, la pensión podrá incrementarse un 25% adicional cuando la jornada se sitúe entre el 55% y el 80%, y un 15% cuando esté entre el 33% y el 54%. El objetivo es hacer más atractiva una modalidad que, hasta ahora, ha tenido un uso muy limitado.

En el caso de los autónomos, la pensión compatible será siempre del 25% de la pensión reconocida, además de los ingresos que obtengan por su actividad. Esta es una de las novedades más relevantes, porque incorpora a un colectivo que hasta ahora quedaba fuera de la jubilación flexible y que en provincias como Castellón tiene un peso importante en el pequeño comercio, los servicios, la agricultura o las actividades profesionales.

Una trampa para el autónomo

La apertura de la jubilación flexible a los autónomos no ha evitado las críticas del colectivo de trabajadores por cuenta propia. La Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos Upta considera que la reforma se queda corta porque impide acceder directamente a esta modalidad a quienes hayan desarrollado una actividad por cuenta propia durante los tres años anteriores a la jubilación.

A juicio de Upta, esta condición perjudica precisamente a los autónomos que llegan a la edad de retiro tras décadas cotizando en el RETA. Su presidente, Eduardo Abad, denuncia que la Seguridad Social vuelve a diseñar una reforma pensada sobre todo para el trabajo por cuenta ajena y reclama eliminar esa barrera. « No podemos aceptar que después de décadas cotizando al sistema se nos siga tratando como trabajadores de segunda», critica Abad que también reclama avanzar hacia una jubilación progresiva que permita seguir trabajando y cobrar, al menos, el 75% de la pensión desde el inicio.

Discrepancias a parte, la realidad es que en Castellón la jubilación flexible pasa totalmente desapercibida. Y es que quienes quieren compatibilizar trabajo y pensión optan mayoritariamente por la jubilación activa. En la provincia son 935 las personas que cobran un porcentaje de la pensión (generalmente el 50%) mientras trabajan a tiempo parcial o completo, por cuenta propia o ajena. Y otro dato: solo el 22% de quienes utilizan esta fórmula son mujeres.