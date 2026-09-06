Un monumento a la batalla olvidada que marcó la historia de Castellón

Habría que remontarse a inicios del siglo XVI para empezar a contar la historia de este monumento. Carlos V llega a España en 1517 para tomar posesión de la herencia de sus abuelos, los Reyes Católicos. Carlos es un rey joven e inexperto, educado en Flandes, que no conoce ni las lenguas ni las particularidades de los reinos peninsulares que ha de gobernar. Esa falta de conocimiento, sumada a que en sus primeros años de reinado Carlos está más pendiente de lo que ocurre en Europa que de sus reinos peninsulares, le hace ser negligente en el gobierno de estos, lo cual desemboca en dos grandes revueltas: la de los comuneros en Castilla y la dels agermanats en el Reino de Valencia.

La revuelta dels agermanats, o de las Germanías, es un movimiento social en el cual miembros del pueblo llano, pequeños labradores y artesanos agrupados en gremios intentan ganar presencia y voto en el gobierno del Reino de Valencia, cuya pujanza generaba una riqueza inmensa que rara vez llegaba a las clases más bajas.

Las consecuencias de la riada de 1517 que arrasó el campo valenciano, unidas al brote de peste de 1519, generaron mucho descontento en las clases menos favorecidas. Que las demandas de la Germanía, en un principio atendidas por Carlos V, fuesen finalmente desestimadas hizo que el movimiento de descontento cristalizase en una abierta rebelión militar.

Los primeros objetivos del ejército alzado fueron socorrer Benicarló y dominar el norte del reino, evitando así que las fuerzas realistas recibiesen ayuda desde Cataluña.

Para conseguirlos, el 22 de junio de 1521, trescientos infantes bajo el mando del carpintero Miquel Estellés salen de Valencia, toman el castillo de Murviedro (Sagunto) e inician una política de terror contra los opositores de la Germanía y la población morisca de la huerta castellonense. Desde allí avanzan a Vila-real, que les abre sus puertas, y solicitan apoyos a Castellón, Burriana y Onda, enviando emisarios a Morella, que en todo momento manifiesta su adhesión al rey, para poder tomar Sant Mateu y, a su vez, conquistar todo el Maestrazgo.

Recreación de la Batalla de Gandía. / Victoriano Ameller

Conforme avanza por la provincia, el ejército de la Germanía va aumentando de tamaño. Su avance lo lleva hasta Cabanes y les Coves de Vinromà, donde llega el día 19 de junio, y de ahí a Alcalà de Xivert, donde anima a sus pobladores a unirse a sus tropas, que emplea para asaltar el castillo y la morería, prendiendo fuego a la mezquita y dando bautismo forzoso a algunos de sus habitantes.

Mientras tanto, las tropas del rey no se habían quedado ociosas. Bajo el mando de Alfonso, duque de Segorbe, un ejército salió a la caza de las tropas de Estellés, tomando de nuevo Vila-real y Castellón y cortando el paso de las tropas de la Germanía en Oropesa.

El ejército del duque arrincona a los 2.000 infantes de Estellés contra el mar, viéndose estos obligados a dispersarse en una desastrosa retirada a través de la marjal de Oropesa, donde muchos terminarían ahogados. El mismo Miquel Estellés caería prisionero y sería ajusticiado en Castellón poco después.

Y así llegamos al monumento

Tras la derrota de Oropesa, los restos del ejército de la Germanía se repliegan hacia el sur, donde se unen a un nuevo ejército enviado desde Valencia para proteger la ciudad de Murviedro del avance del duque de Segorbe, que tras su victoria persigue a las tropas en retirada en dirección a Valencia.

Así, el 17 de julio de 1521, bajo un calor de justicia, se enfrentan en el llano entre Murviedro y Almenara el ejército de los agermanats, formado por unos 6.000 hombres bajo el mando de Jaume Ros, y las tropas de Alfonso, duque de Segorbe, acompañado por caballeros de las órdenes de Calatrava y Montesa, mercenarios catalanes y milicias de moriscos que, tras el acoso de las Germanías, habían unido sus destinos a las tropas del rey.

Detalle del monumento. / Ángel Sánchez

La batalla se inicia con el ataque de los moriscos y las tropas de a pie, que durante tres horas desgastan a los soldados de Jaume Ros. Tras varias horas de combate continuado, cuando estas empiezan a acusar el cansancio, Alfonso envía a la caballería de las órdenes militares, a los mercenarios y a la caballería pesada de la nobleza a flanquear al ejército agermanat. La maniobra desbarata completamente la formación de las tropas de Ros, que huyen en desbandada y son perseguidas por el llano por la caballería realista.

Las crónicas lo relataron así:

«Por la retaguardia; y fue a tiempo que los catalanes que venían en ella, todos venían con la cruz de San Jorge en los pechos, envistieron en el esquadron de Plebeyos de Valencia, que andaban ya desalentados, y perdidos de la sed y cansancio, que les havia causado pelear tres horas sin para, el calor de los caniculares, y el alcance que dieron al esquadron de los Moros. Con estos afloxaron del rigor con que peleavan, y se fueron arrimando a la montañuela. Pero llegavan en este punto los del primer esquadron del Duque, y la cavalleria; y dieron en el de los Plebeyos matando y degollando infinitos dellos: y los demas se escaparon por varios caminos, y llegaron heridos, cansados y destrozados a Murviedro: y salieron mugeres con cantaron de vino a darles un refresco, acabando de beber se cahian muertos de reventados».

(Escolano, Gaspar: Década primera de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 1611, Libro X, p. 1568).

O en esta otra, que decía:

«…en el centro, los moriscos; detrás, los catalanes, tal fue la matanza de valencianos que, según un testigo presencial, había en aquellas viñas tantos cadáveres como cepas».

(Llorente, Teodoro: Valencia, 1887, p. 226).

Los diezmados restos del ejército de las Germanías se retiraron a Murviedro, perdiendo el control sobre la Plana castellonense y el Maestrazgo.

La paz mediante la cual se restituía la autoridad real llegaría en 1522, de manera casi paralela a la resolución de la guerra de los comuneros en Castilla. Sin embargo, la pacificación completa no sería definitiva hasta 1528, fecha en que se promulga un perdón general.

En aquel lugar se levantó poco después un pequeño monumento en forma de capilla con un crucero, llamado la «Cruz de la Victoria», en conmemoración del triunfo de las armas del rey.

A mediados del siglo XX, cuando fue modificado el trazado de la N-340, el monumento fue desmantelado y reubicado a unos metros de su emplazamiento original. Sin embargo, ese nuevo emplazamiento ha hecho que el viajero apenas perciba su presencia y que, cuando lo hace, ya lo haya dejado atrás.

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Su visita tampoco es muy sencilla, y la sola presencia de una placa colocada en los años 90 en memoria dels agermanats y los escudos del Reino de Valencia no dan muchas pistas de que en aquel lugar se libró una batalla en la cual quedaron en el campo «tantos cadáveres como cepas».