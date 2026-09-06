La recaudación de la Generalitat se resiente en Castellón por la caída en el impuesto de sucesiones

La caja de los impuestos gestionados directamente por la Generalitat se resiente en Castellón, y lo hace sobre todo en una modalidad específica de tributo. Los ingresos de la Agència Tributària Valenciana (ATV) han experimentado en la provincia un retroceso del 19,9% hasta el mes de julio, según los datos aportados desde este organismo. La recaudación es de 125,45 millones de euros, frente a los 156,59 millones del mismo periodo en 2025. Algo que contrasta con el conjunto de la Comunitat, con un leve descenso de solo el 1,5%.

La clave que explica ese fenómeno se encuentra, fundamentalmente, en el apartado de sucesiones. Si hace un año la ATV recaudó 40,28 millones de euros, en el presente ejercicio apenas se han ingresado 12,2 millones. Es un 69,7% menos.

Bonificaciones fiscales

En los últimos años, los dirigentes de la Generalitat han apostado por suprimir la carga fiscal de las herencias, con una bonificación del 99% en los casos de parentesco más directo: cónyuge, hijos, adoptados, padres y ascendientes. Una medida que se ha ampliado recientemente a hermanos, tíos y sobrinos, con una bonificación del 25%, y que se ampliará hasta el 50% a partir del 1 de junio del próximo año.

Es evidente que estas medidas suponen un alivio para los familiares, pero a la vez implican una reducción para las arcas autonómicas. Ahora bien, a la hora de analizar este fuerte descenso en Castellón conviven otros motivos, porque con la misma normativa en vigor en el conjunto de la Comunitat Valenciana, el impuesto de sucesiones ha reducido sus ingresos un 14%. La diferencia es notable.

Lucha contra el fraude

La explicación aportada desde la propia ATV se debe a que en febrero de 2025 "se registraron cifras excepcionalmente altas, como resultado de actuaciones llevadas a cabo por la propia Agència en su labor de lucha continuada contra el fraude". Fue un incremento "puntual, que eleva la base de comparación y hace que los meses siguientes parezcan peores de lo que realmente son", añaden.

Por eso, aducen que se ha producido este ajuste, y que a partir de este momento se volverá a las cifras habituales, "por lo que no hay una tendencia negativa".

Comparación con 2024

Si se observan con detalle los resultados de ejercicios anteriores se aprecia que hasta el mes de julio del pasado año el incremento en las sucesiones se disparó un 148%. Si se compara con 2024, el balance fue de 16,2 millones, lo que supone un retroceso más acorde con el conjunto de la Comunitat.

El presidente de los asesores fiscales de Castellón, Luis Chinchilla, menciona que en este tipo de impuestos se pueden producir vaivenes como este. Más allá de la labor inspectora, apunta a "casos de herencias voluminosas, en los que hay transmisiones de empresas grandes y, si coinciden en el mismo año, pueden dar grandes variaciones".

Nuevas bonificaciones

Por otro lado, está a la espera de conocer cómo afectará la nueva bonificación a hermanos y sobrinos, que entró en vigor el 1 de junio, y que reducirá los ingresos en este apartado.

"Entre el fallecimiento y la tramitación de las herencias siempre hay un decalaje, por lo que el efecto se verá en un futuro", concluye.

Otros impuestos

El ahorro fiscal para los herederos ha hecho que el impuesto de sucesiones haya pasado, tanto en Castellón como en el resto de la Comunitat, del segundo al tercer puesto en importancia dentro de los ingresos que gestiona la Generalitat. En el primer puesto se mantienen las transmisiones patrimoniales, que fluctúan en función de la salud del sector inmobiliario.

En Castellón se han recaudado 85,4 millones de euros en los primeros siete meses del año, lo que supone una continuidad respecto a 2025, con un leve retroceso del 1,4%. En lo referente a los actos jurídicos documentados, que recaudan en función de los trámites notariales, mercantiles o administrativos registrados en cada territorio, se han ingresado 20,6 millones, con un descenso del 3,8%.

Juego y donaciones

También han ido a menos los ingresos relacionados con el juego. Las tasas de máquinas se quedan en 5,4 millones de euros, con un descenso del 12%, y los bingos se quedan en 582.000 euros, con un 5,5% menos.

La nota discordante a tantos impuestos a la baja viene de la mano de las donaciones, con 839.000 euros y un incremento del 15%. Esta fórmula ha ido a más en los últimos tiempos, ya que las bonificaciones aplicadas en este impuesto con el cambio de gobierno autonómico en 2023 han incrementado el número de herencias en vida.