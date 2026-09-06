Vicent Gumbau, presidente de FAMPA Penyagolosa y Confederación Gonzalo Anaya: "No se dan las condiciones para un curso tranquilo"

Las familias encaran el nuevo curso con numerosos frentes abiertos y con la sensación de que buena parte de sus reivindicaciones siguen pendientes. Desde FAMPA Castelló Penyagolosa y la Confederación Gonzalo Anaya, su presidente Vicent Gumbau, reclama a la Conselleria de Educación medidas estructurales frente al calor en las aulas, una reducción histórica de las ratios y más recursos para inclusión, conciliación y transporte escolar, al tiempo que cuestionan la nueva regulación de la Inspección educativa y advierte de que no se dan las condiciones para un inicio de curso tranquilo.

-¿Cómo valora las condiciones de los colegios e institutos ante los episodios de calor?

-La mayoría de los centros educativos no reúnen las condiciones mínimas para resistir episodios de climatología adversa (sea altas cómo bajas temperaturas. Nos preocupa el calor y el frio extremo y por eso es necesario actuar de manera integral sobre los edificios y patios escolars. En nuestra ILP Per unes Aules Climatitzades proponemos garantizar temperaturas saludables en los colegios públicos valencianos mediante medidas pasivas prioritarias, como aislamiento y renaturalización de patios, y medidas activas de alta eficiencia con energía solar. Se trata de transformar los centros educativos de forma sostenible frente al cambio climático, superando los parches temporales.

"La mayoría de los centros educativos no reúnen las condiciones mínimas para resistir episodios de climatología adversa"

-¿Hay todavía demasiados centros sin una climatización adecuada después de que Conselleria haya hecho una inversión para que los centros adquieran equipos de climatización?

-Más que una inversión, es un parche provisional e ineficiente. Los equipos portátiles, los conocidos como ‘pingüinos’, aumentan el consumo eléctrico y generan un ruido que dificulta dar clase con normalidad. Desde la Confederación Gonzalo Anaya reclamamos soluciones estructurales y sostenibles: mejorar el aislamiento de los edificios, renaturalizar los patios e instalar sistemas fijos de climatización eficientes. Además, anunciar estas ayudas en julio no tiene sentido: los centros y los ayuntamientos necesitan planificar las obras con meses de antelación. Conselleria debería haber previsto y coordinado los plazos para que los centros pudieran actuar a tiempo.

"Más que una inversión, es un parche provisional e ineficiente"

-¿Cuál es la prioridad de FAMPA para este curso escolar en Castellón? ¿y a nivel de Confederación Gonzalo Anaya?

-Tanto la Confederación como FAMPA estamos al servicio de las AFA/AMPA y de las famílias asociadas, desarrollamos nuestras actividades de representación , comunicación, asesoramiento y formación.

-¿Prevén un otoño caliente después de un final de curso marcado por la huelga educativa?

-Nos gustaría contestar que el curso 2026-2027 será tranquilo pero sabemos que no se dan las condiciones idóneas para que ello ocurra tal y cómo terminó el curso pasado y con todas las reivindicaciones pendientes. Tampoco ayuda en nada la modificación de la ley 5/2026 de 31 de julio. Seria bueno tratar de no tensar la comunidad educativa con leyes cómo esta y sentarse a dialogar y a negociar.

"No se dan las condiciones idóneas" para que el curso 2026-2027 sea tranquilo

-La modificación de la ley 5/2026 de 31 de julio, que atribuye nuevas tareas a la inspección educativa sobre supervisión de proyectos y contenidos educativos no os ha gustado ¿por qué?

-No nos gusta porque entendemos que pone más el foco en controlar y sancionar a los docentes que en garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo. La Inspección educativa debería estar para ayudar a los centros, detectar necesidades y garantizar recursos, inclusión y calidad educativa, no para convertirse en un instrumento de persecución. En estos momentos tenemos centros con falta de personal, problemas de inclusión, ratios elevadas y necesidades importantes de infraestructuras. Lo que necesitan las comunidades educativas son recursos y soluciones, no más presión ni burocracia. Por eso reclamamos que cualquier modificación de la ley sirva para mejorar la educación y garantizar los derechos del alumnado, no para generar más control sobre los profesionales”.

"Lo que necesitan las comunidades educativas son recursos y soluciones, no más presión ni burocracia"

-¿Qué les parecería que se eliminara la posibilidad de ofrecer menús halal en los comedores escolares?

-Nos parece una decisión innecesaria y excluyente. El comedor escolar debe garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a una alimentación adecuada, no utilizarse para generar conflictos o señalar a determinadas familias.

"La Inspección educativa debería estar para ayudar a los centros [...], no para convertirse en un instrumento de persecución."

-La construcción de centros educativos ¿va a buen ritmo en Castellón?

-Pues en Castellón, en Alicante y en València el Edificant ha estado parada toda la legislatura. La Conselleria ha hecho obras puntuales pero lejos de las expectativas, incluso en la zona DANA, los centros educativos aún están en proceso de licitación. Muy lentas en unos casos, insuficientes en otros e inexistentes en otros muchos municipios.”

-Si pudieran plantearle ahora mismo tres exigencias a la Conselleria de Educación para este curso, ¿cuáles serían y cuál consideran que debería resolverse de manera inmediata?

-Son tres cosas muy sencillas de hacer y avaladas socialmente: La primera exigencia o propuesta és que la Consellera de Educación sea pionera en legislar la bajada de ratios en las aulas más grande de la historia democrática para garantizar la mejor atención e inclusión educativa; la segunda exigencia es que derogue la ley de libertad educativa puesto que las famílias han votado de manera clara a favor del valencià en la escuela en la consulta de la lengua base y porque es ejemplar rectificar, aceptar las derrotas con deportividad y, en tercer lugar, que vote a favor de la ILP Per unes aules climatizades cuando vaya a les Corts”.

"La consellera de Educación [debería] ser pionera en legislar la bajada de ratios en las aulas más grande de la historia democrática"

-¿Qué valoración hacen de las medidas sobre móviles y dispositivos digitales en los centros?

-Como familias, estamos en total desacuerdo con la regulación actual porque prioriza la prohibición en lugar de una integración educativa real. Consideramos que imponer límites rígidos de una o dos horas semanales en el aula, restringir el uso del material digital en el aula o exigir que los dispositivos se compartan siempre por obligación carece de lógica pedagógica. Estas medidas solo frenan la innovación, destruyen proyectos escolares de éxito e impiden los modelos de aprendizaje híbridos que ya funcionan. Nuestros hijos no necesitan prohibiciones, sino una guía adecuada, un acompañamiento. Lo que el sistema debe garantizar urgentemente es la competencia digital, la formación obligatoria del profesorado y la equidad en el acceso a la tecnología. Para las familias, el entorno digital debe ser una herramienta clave que permita personalizar el aprendizaje y asegurar la inclusión real de todo el alumnado.

"Nuestros hijos no necesitan prohibiciones, sino una guía adecuada, un acompañamiento"

-¿Creen que se está encontrando el equilibrio adecuado entre limitar su uso y aprovechar la tecnología con fines educativos?

-Es evidente que no.

-¿Hasta qué punto el coste de la vuelta al cole sigue siendo un problema para las familias? ¿En qué gastos están notando una mayor presión: comedor, material, actividades, transporte o extraescolares?

-Septiembre siempre es un mes complicado para las economías familiares. Desde la Confederación Gonzalo Anaya recordamos que la educación pública debe ser 100% gratuita y equitativa. Agradecemos la existencia de programas como la Xarxa llibres o las ayudas municipales para materiales escolares, pero siguen siendo insuficientes. Exigimos que se eliminen los copagos en material escolar, se garanticen becas de comedor universales y se reduzca la presión económica sobre los hogares, para que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos.

"La educación pública debe ser 100% gratuita y equitativa"

-La conciliación continúa siendo una de las grandes demandas de las familias. ¿Son suficientes los servicios de comedor, escola matinera, actividades extraescolares y atención fuera del horario lectivo?

-No, no son suficientes y, además, suponen una barrera económica insalvable para miles de familias. Actualmente, servicios esenciales como la escola matinera o las actividades extraescolares dependen casi por completo del copago de las familias y del sobreesfuerzo de las AMPA/AFA, cuando deberían ser recursos públicos universales, gratuitos y de calidad.El comedor escolar no es solo un servicio de conciliación, es un espacio pedagógico y de salud; por eso exigimos la gratuidad universal del comedor (también en la ESO) y que las actividades de tarde no segreguen a los niños según los ingresos de sus padres. Conciliar no puede ser un negocio ni un artículo de lujo; la administración pública debe asumir la gestión y la financiación de todo el horario no lectivo para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.

"Conciliar no puede ser un negocio ni un artículo de lujo"

-¿Con qué principales preocupaciones afrontan las familias el inicio del curso 2026-2027 y qué problemas les están trasladando ya las AMPA?

-En agosto todavía no hemos recibido consultas por las vacaciones pero en julio cerramos con la preocupación del calor extremo en las aulas.

-¿Prevén falta de profesorado, vacantes sin cubrir o problemas de planificación en los centros?

-Sería ideal que el curso empezara con toda la planificación, con todo preparado para recibir al alumnado y, sobre todo, con todas las plazas docentes cubiertas pero la realidad de cursos anteriores nos demuestra que esto no ocurre.

-El aumento del alumnado y de la población escolar de origen extranjero está tensionando algunos centros. ¿Consideran que la distribución del alumnado entre colegios es equilibrada o existen centros que están asumiendo una carga excesiva?

-Con la zona única se han cargado los pocos mecanismos de la admisión para distribuir de manera equilibrada el alumnado entre los diferentes centros educativos. Se debería reservar plazas en todos los centros para la matricula sobrevenida y poder distribuir al alumnado que llega en verano y durante el curso escolar. Con ello se evitaría centros muy colapsados y centros semivacíos.

-¿Cree que habrá dificultades por la realización de las oposiciones docentes en septiembre?

-Posiblemente no sea el mejor mes para programar unas oposiciones pues en septiembre todos los esfuerzos se centran en comenzar el curso. No obstante, desconocemos este tema.

-¿Está funcionando correctamente el transporte escolar en la provincia, especialmente en las zonas rurales y del interior, o siguen existiendo alumnos con desplazamientos excesivamente largos?

-Desde FAMPA Castelló Penyagolosa consideramos que el transporte escolar sigue siendo una cuestión pendiente, especialmente en las zonas rurales y del interior de la provincia. Aunque se han producido avances y para el curso 2026-2027 se han introducido algunas mejoras, como la ampliación del servicio a Bachillerato y determinados ciclos de FP, seguimos detectando que la realidad de las familias que viven en municipios pequeños requiere una respuesta mucho más ajustada a sus necesidades.

No podemos hablar de igualdad de oportunidades si un alumno o alumna tiene que invertir una parte excesiva de su jornada diaria en desplazarse hasta su centro educativo. En el interior de Castellón hemos conocido situaciones de alumnado que ha tenido que realizar trayectos de varias horas al día para poder continuar sus estudios, una problemática que afecta tanto a su calidad de vida como a la conciliación familiar y, en determinados casos, puede condicionar incluso la continuidad de los estudios.

"Ningún alumno debería pasar horas al día en un autobús para poder ejercer su derecho a estudiar"

Por eso creemos que el transporte escolar no debe plantearse únicamente desde criterios de número de usuarios o rentabilidad de las rutas. En una provincia con una realidad territorial tan dispersa como Castellón, debe existir un criterio de equidad territorial: vivir en un municipio rural o en el interior no puede suponer tener un peor acceso a la educación pública.

Valoramos positivamente que la nueva regulación mantenga el derecho al transporte para el alumnado que reside a partir de tres kilómetros del centro y que facilite la creación de nuevas rutas, pero reclamamos que se analicen también los tiempos reales de desplazamiento y las características específicas de cada comarca.

Nuestra prioridad debe ser clara: ningún alumno debería pasar horas al día en un autobús para poder ejercer su derecho a estudiar. Es necesario seguir revisando las rutas, ampliar los servicios cuando sea necesario y garantizar soluciones específicas para las zonas rurales y del interior.