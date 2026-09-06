La vuelta al cole en diez claves.

Cambios importantes en la educación de Castellón para este nuevo curso que arranca oficialmente el 9 de septiembre en los 250 colegios e institutos de la provincia y también en la Universitat Jaume I (UJI) para 115.000 estudiantes.

Nuevas asignaturas en Primaria y Bachiller, otra vuelta de tuerca a la selectividad, control y limitación del uso de las tabletas en las aulas y novedades en la climatización para combatir el calor son algunas de las claves del nuevo curso en la provincia. El regreso a clase, calentito, tal y como finalizó en junio tras la huelga indefinida del profesorado de la educación pública, se formaliza sin acuerdo a la vista con la Conselleria que encabeza Carmen Ortí: una negociación estancada en las mejoras laborales, salariales y organizativas que puso en jaque el final del pasado curso académico y que se prevé intensa tras dejar en stand-by las protestas en julio.

Acciones que se intensificarán, según el profesorado, con la entrada del nuevo curso, el último de la presente legislatura, sin refrigeración en las aulas con temperaturas previstas por encima de los 30 grados, que se inicia con polémicos cambios también en la inspección educativa con la nueva llamada policía educativa para «vigilar la neutralidad ideológica en las aulas», según reza la nueva Ley de presupuestos 2027.

1. El curso empieza ‘calentito’: tensión en las negociaciones, más protestas y amago de huelga

El curso arrancará reivindicativo. Tras desconvocarse la huelga indefinida el 12 de junio, después de un mes de protestas, con 78.000 docentes llamados al paro general ante el conflicto entre los sindicatos convocantes y la Administración de Juanfran Pérez Llorca, la distancia sigue siendo «abismal» entre las dos partes. Lo dice Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv), que llama a la movilización para «seguir reivindicando ante la Conselleria», primero el viernes 11, con protestas previstas en Castelló (también en València y Alicante); y manifestaciones en las tres capitales para el día 12. «La lucha continúa», señala Candela, junto con los compañeros de CCOO, UGT, Csif y Anpe -estos dos últimos, firmantes de algunas propuestas de la Conselleria-. «Hay que asegurar que las plantillas estén completas en el inicio del curso en Castellón», señalan desde Csif.

2. Inicio sin nuevos acuerdos. Pero, ¿qué piden?

El curso comenzará el día 9 con los términos firmados a mediados de junio. Y las principales reivindicaciones del profesorado son las mismas, centrándose en la reducción de ratios de alumnado por aula, la bajada del horario lectivo semanal, la disminución de la burocracia, la mejora de las infraestructuras, la cobertura inmediata de bajas y el aumento de recursos para la inclusión educativa.

Y el consenso está lejos, según ambas partes, y sin avances. La Administración ofrece un tibio y técnico acuerdo global con decenas de medidas organizadas en ocho bloques temáticos y una inversión de más de 3.000 millones. Y las entidades sindicales coinciden en «no ceder» con la esperanza de que las propuestas se acaben ampliando, defendiendo que hace falta más para que la mejora de la enseñanza pública y para sus docentes sea real.

3. Primaria: cambios en asignaturas, notas y lengua vehicular

Adiós a los proyectos interdisciplinares y más horas troncales. Con el tiempo lectivo liberado se refuerzan Matemáticas, Castellano y Valenciano, especialmente en 1º y 2º. El alumnado volverá a la lectura obligatoria, con la introducción de una hora y media semanal en 3º y 4º, y la Administración ha aprobado la vuelta a las calificaciones tradicionales trimestrales y finales como en la antigua EGB: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.

El aspecto lingüístico del valenciano en las aulas ha sido uno de los otros puntos de fricción. Las políticas normativas de la dupla PP-Vox en la Comunitat durante esta legislatura han hecho de la reivindicación del valenciano una de las mayores reclamaciones del profesorado, con la Coordinadora d’Assamblees Docents de Castelló; y familias, con la Fampa Castelló-Penyagolosa, al frente.

4. Más control digital en las aulas

Entre lo más esperado y que lleva dos cursos fraguándose, se endurecen las limitaciones al uso de teléfonos móviles y dispositivos digitales en colegios e institutos, otorgando mayor control y autonomía a los centros. Estos deberán integrar medidas actualizadas sobre su utilización. En Primaria, su uso se limitará a los centros que ya los venían utilizando antes del curso 2025/26, buscando un equilibrio entre la digitalización y los métodos tradicionales. Y especificando que los dispositivos digitales individuales no podrán reemplazar a los libros de texto o materiales impresos. Y en ESO y FP, los IES ya incluyen medidas contra el uso de móvil en horario lectivo, dentro de su reglamento interno, con sanciones y castigos.

Además, se implementa un Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado para 2026/27 que incluirá como líneas prioritarias el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la inteligencia artificial.

5. La climatización en las aulas, una emergencia educativa

La Generalitat repartió 2,2 millones en 233 centros (134 de Infantil y Primaria, y 52 IES, además de 12 de FPA, 5 conservatorios y 3 EOI) de 62 municipios de Castellón -16 millones entre más de 1.600 centros de la Comunitat-, con ayudas directas de entre 5.000 y 25.000 €, para instalar equipos portátiles de aire acondicionado y adaptar las instalaciones antes del inicio del curso, como solución transitoria al Plan EduClima. Pero son los centros los que deben implementar la medida y en la mayoría empezarán las clases como terminaron: con las aulas sin climatizar. Y ya hay municipios que están moviendo ficha para paliar esta crisis climática, que va a ir a más, según los expertos.

La reivindicación está en cada colegio e IES y en cada municipio. Pero especialmente en los de vieja construcción, pendientes de la ampliación del Edificant impulsado por el anterior gobierno autonómico.

En Castelló, por ejemplo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Castellón Naturaleza en Red, financiado por la Unión Europea, que transformará los patios de 18 colegios públicos en refugios climáticos o de biodiversidad para combatir el efecto de isla de calor urbana.

6. Los docentes piden menos papeleo y desconexión digital

También se implementan medidas destinadas a simplificar las tareas administrativas del personal docente. Es uno de los acuerdos a los que sí han llegado la Conselleria y los sindicatos tras intensas movilizaciones, el pasado junio, dotando de mayor autonomía a los centros. El plan contempla un paquete de 20 acciones para liberar a los profesores de tareas administrativas y permitirles centrarse en la docencia: se han simplificado las instrucciones y se ha incluido toda la legislación hipervinculada para facilitar un acceso rápido a los equipos directivos; además de implementar herramientas de IA para la generación automática de plantillas y la regulación del derecho de los docentes a la desconexión digital fuera del horario laboral, tras unos años de escalada de las agresiones al profesorado. CSIF sigue pidiendo más personal administrativo en los centros para aliviar la carga.

7. Ratios más bajas de Infantil a ESO

La conselleria anunció para este curso en Castellón una bajada progresiva de ratios máximas por aula que se implementará de manera escalonada para mejorar la calidad de la enseñanza y adelantar el cumplimiento de las normativas estatales de reducción de alumnos por docente.

Se estructurará así: Infantil (0 a 1 año), se reduce a un máximo de 7 alumnos por aula; de 1 a 2 años, el tope baja a 12; de 2 a 3 años, el límite máximo se establece en 20 alumnos por clase; en Primaria, la ratio oscilará entre los 22 y los 25 alumnos de forma progresiva según el nivel; y en ESO, se reduce el tope máximo a 25 alumnos por aula. Además, se implementa una de las grandes novedades del plan de ordenación, respaldada por la comunidad docente, el alumnado con necesidades especiales computará doble.

8. Cambios en la selectividad

Aunque queda mucho para junio de 2027, a unos días de que arranque el nuevo curso, sobre los bachilleres de segundo año planean muchas incógnitas. La nueva selectividad (PAU) consolida el modelo competencial único regulado por el Real Decreto del Ministerio de Educación, el cual penaliza la memorización pura y premia la aplicación práctica de los conocimientos.

Habrá un solo examen -sin opciones A y B, aunque incluirá cierta opcionalidad en las respuestas; el enfoque será competencial, con preguntas requerirán que el alumno demuestre creatividad, capacidad de análisis crítico y pensamiento lógico ante problemas reales, en lugar de repetir textos de memoria; y pruebas de 90 minutos. Los criterios de corrección serán los mismos en todo el Estado, con la penalización por faltas de ortografía de hasta un 10% de la nota total.

9. Batería de propuestas para ‘calentar’ el curso de las elecciones

En año preelectoral, en el último curso de la presente legislatura, cada partido empieza a mostrar sus cartas. Mientras la Generalitat, con la consellera popular Ortí al frente y de la mano de sus socios de Vox, mantiene medidas estrella como la gratuidad de la educación de 0-3 años, la libertad de elección de la lengua base con la Ley de Libertad Educativa y el distrito único en todos los municipios y la consolidación de la FP; desde la oposición, PSPV y Compromís reclaman mejores infraestructuras, con muchos centros a la espera de un lavado de cara a fondo, con actuaciones declaradas en su momento como «prioritarias» en Borriol, Benicarló, Betxí o Castelló, entre otros, y sin solución a la vista; la estabilización de las plantillas docentes para una mejor calidad educativa, mejor inclusión e igualdad; la defensa del valenciano, mayoritario en el 90% del territorio de Castellón; y una bajada generalizada de ratios a todos los niveles.

10. La nueva medida del Consell: la ‘policía educativa’

Antes del verano se aprobó la ley de medidas fiscales que, vía enmiendas de Vox, modificó normas educativas para añadir nuevas funciones a la inspección. En concreto, para perseguir el «adoctrinamiento» y velar por la «neutralidad», algo contra lo que se han plantado profesores, directores de centros, familias e incluso inspectores. Vigilarán las extraescolares, las excursiones, hasta los deberes y las lecturas, el idioma vehicular en clase… Para varios docentes de diferentes especialidades, es «evidente» que se persigue que los profesores se «autocensuren» y hablan de «policía educativa».