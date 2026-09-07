Sector agrario
Más de 3.400 agricultores de Castellón recibirán casi 2,4 millones en prestaciones para comprar fertilizantes
La ayuda alcanza a 38.700 hectáreas de cultivos de secano y regadío de la provincia, con distintas cuantías según el tipo de cultivo
Un total de 3.418 agricultores y agricultoras de la provincia de Castellón han comenzado a percibir, desde el pasado viernes, ayudas para compra de fertilizantes por un importe global de 2.396.366 euros. Se trata de un primer listado de personas beneficiarias que ya pueden consultar las cuantías de la subvención en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Estas ayudas están recogidas en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total -a nivel nacional- de 700 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede estas ayudas de oficio a las personas titulares de explotaciones agrarias que cumplan con los requisitos establecidos con el objetivo de compensar el incremento de los costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes a causa de la situación generada por el conflicto de Irán y facilitar su compra.
En la provincia de Castellón, la superficie total que resulta beneficiada en este primer listado asciende a 38.731,82 hectáreas. De ellas, 21.900,19 hectáreas son de secano (que percibirán un total de 839.434,41 euros) y 16.831,63 hectáreas de regadío (que percibirán 1,5 millones de euros). Los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.
Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias. El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.
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