El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión con un exclusivo destino tras un verano de récords

El aeropuerto de Castellón ha acogido esta mañana una rueda de prensa para hacer balance de la campaña de verano de 2026, en la que han participado la directora del aeropuerto, Raquel París Marín, y el tercer vicepresidente de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus. Al acto también ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García. Durante la comparecencia, Martínez Mus ha anunciado que el aeródromo contará la próxima temporada con una nueva conexión con Ibiza, dentro de la estrategia para ampliar su oferta de destinos.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, junto a la directora general de Aerocas, Raquel París y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García. / Toni Losas

La nueva ruta conectará Castellón con Ibiza y viceversa y se suma a las conexiones que el aeropuerto está incorporando para abrir nuevos mercados. El conseller ha señalado que las rutas estrenadas hasta ahora han tenido una evolución positiva y ha avanzado que la Generalitat y Aerocas continuarán trabajando para incorporar nuevos destinos.

El anuncio llega después de un verano con cifras récord para la infraestructura castellonense. En agosto se registraron 52.337 pasajeros, la cifra mensual más alta de la historia del aeropuerto y un 16,5% más que en el mismo mes de 2025. Además, por primera vez se superó la barrera de los 50.000 viajeros en un solo mes. En junio se contabilizaron 44.392 pasajeros y en julio 49.250, por lo que los tres meses de verano han mantenido una evolución ascendente.

El conseller ha destacado que los datos registrados “confirman el excelente momento que atraviesa el aeropuerto de Castellón, el mejor de su historia, y la dinámica de crecimiento sostenido y continuo. Se han cumplido todos los objetivos que nos marcamos a principios de la legislatura, batiendo cada mes un nuevo récord, tanto en operaciones, como en pasajeros y en líneas”.

Entre enero y agosto, el aeropuerto ha alcanzado 249.593 pasajeros, un 12,6% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone 27.900 viajeros más. La actividad también ha aumentado en el conjunto de operaciones: solo en agosto se registraron 1.816 movimientos de aeronaves, nuevo récord mensual. Estas operaciones incluyen vuelos regulares y chárter, además de actividad de escuelas de vuelo, vuelos privados, formación, entrenamiento y mantenimiento.

La campaña de verano ha contado con la mayor oferta de vuelos regulares de la historia del aeropuerto, con 16 conexiones programadas y 15 actualmente operativas. Con la evolución registrada hasta ahora, Aerocas prevé superar los 318.301 pasajeros contabilizados en todo 2025 y cerrar 2026 como el mejor año de la trayectoria del aeropuerto. Martínez Mus ha destacado además que la infraestructura ha ampliado su actividad más allá del tráfico de pasajeros, con un creciente peso de sectores como la formación y el mantenimiento aeronáutico.

Martínez Mus ha destacado el hito que supone “haber superado por primera vez la barrera de los 50.000 pasajeros en un mes”, ya que refleja “la consolidación del aeropuerto de Castellón como una infraestructura estratégica para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del territorio”. Según ha señalado, este récord “es fruto del trabajo realizado desde Aerocas y la Generalitat para ampliar la oferta de rutas, atraer nuevas oportunidades y dar respuesta a una demanda creciente”.

Más conexión con Baleares

El conseller ha señalado que también “se está trabajando en las nuevas incorporaciones, nuevas rutas para la temporada que viene” y ha anunciado que en el verano de 2027 el aeropuerto de Castellón reforzará su conexión con Baleares, de la mano de la aerolínea Air Nostrum.

Por una parte, la ruta Castellón-Palma de Mallorca casi duplicará su operativa respecto a este verano, pasando de 14 a 26 frecuencias (un total de 52 vuelos en ambos sentidos). Operará durante 13 semanas, desde mediados de junio hasta principios de septiembre.

Por otra parte, la aerolínea Air Nostrum abrirá una nueva ruta con Ibiza, que operará durante las semanas punta de la temporada estival. En concreto operará durante cuatro semanas en agosto con una frecuencia semanal.