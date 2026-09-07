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Alcalà-Alcossebre aumenta la cuantía económica de los bonos de material escolar que se reparten a las familias

Los bonos aumentan de 15 a 20 euros y se reparten al alumnado de ESO, Educación Primaria, Infantil y Escuelas Infantiles Municipales

El alcalde de Alcalà con la concejala de Educación muestra el anuncio de los bonos

El alcalde de Alcalà con la concejala de Educación muestra el anuncio de los bonos / v

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Ramón Pérez

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre repartirá, por sexto año consecutivo, bonos para comprar material escolar en los comercios locales. Este año se ha aumentado la cuantía económica de los cheques, que pasan de los 15 euros de años anteriores a los 20 euros. Estos bonos corresponden a todo el alumnado de Educación, Infantil, Primaria y ESO de la localidad y se repartirán, uno por alumno y alumna, durante los primeros días de curso, en los centros CEIP Lo Campanar, CEIP La Mola e IES Serra d’Irta. También se repartirán en las Escuelas Infantiles Municipales, con el fin de seguir fomentando así la ayuda a las familias que optan por este servicio para conseguir la conciliación. En el caso del alumnado empadronado en el municipio pero asistente a otros centros educativos de fuera de la localidad podrá recogerlo en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert o las Oficinas Municipales de Alcossebre a partir del 9 de septiembre.

Las compras se podrán realizar hasta el 31 de octubre en los establecimientos locales adheridos: Regals Eva, Estanc Rogelia y Bazar Alcalà en Alcalà y, en Alcossebre, El Corte Chino, Bazar Bao Feng, Alco Iris y Regals L’Atall.

En años anteriores, se han consumido una media de 1.000 bonos lo que se traduce en una ayuda directa de 15.000 euros, por parte del Ayuntamiento, que supone un ahorro para las familias respecto a los gastos que supone la vuelta al colegio de sus hijos e hijas.

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La edil de Infancia, Melina Fradejas, ha destacado que “el objetivo de estos bonos, que tan buena acogida han tenido desde su implantación por parte del Ayuntamiento, sigue siendo doble: ayudar económicamente a las familias para afrontar los gastos del inicio de curso y fomentar las compras en los comercios locales”.

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