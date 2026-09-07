Almassora vuelve a lanzar el cheque escolar para ayudar a las familias con la vuelta al cole

Las familias del alumnado de primero y segundo de Primaria de los seis colegios públicos de Almassora cuentan un año más con el apoyo del Ayuntamiento para afrontar los gastos de la vuelta al cole gracias al cheque escolar destinado a la adquisición de material escolar. La iniciativa municipal cuenta con una dotación de 18.000 euros.

El funcionamiento de este programa permite que sean los propios centros educativos los encargados de adquirir el material necesario en librerías y papelerías de la localidad para, posteriormente, distribuirlo entre el alumnado y facilitar así el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, han destacado la importancia de mantener este tipo de medidas de apoyo a las familias, especialmente durante el inicio del curso escolar, cuando se concentran numerosos gastos relacionados con la educación.

“Sabemos que septiembre supone un importante esfuerzo económico para muchas familias. Los gastos relacionados con el material escolar se suman a los del resto del curso y, por ello, desde el Ayuntamiento seguimos apostando por medidas que permitan aliviar esta carga y facilitar que el alumnado comience el curso con todo lo necesario”, ha señalado Tormo.

La alcaldesa también ha puesto en valor que esta iniciativa contribuye, al mismo tiempo, a dinamizar el comercio local, ya que la adquisición del material se realiza en establecimientos de Almassora. “El cheque escolar genera un doble beneficio porque ayuda directamente a las familias y permite que esta inversión municipal revierta en las librerías y papelerías de nuestra localidad”, ha indicado la primera edila.

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Por su parte, el concejal de Educación ha explicado que el sistema de gestión a través de los propios centros educativos permite “simplificar el procedimiento para las familias, ya que son los colegios los que se encargan de adquirir y distribuir los lotes de material necesarios para el alumnado”.