De la bajada de la burocracia y de las ratios a la apuesta por la FP y el impulso a los centros: las claves del inicio de curso en Castellón

La Conselleria de Educación ha presentado este lunes las claves del inicio de curso 2026/27 que empieza este lunes para más de 98.000 alumnos de la provincia de Castellón. Unas claves estructuradas en 4 ejes (profesorado, alumnado, familias y empleo y oportunidades) con mejoras que van desde la reducción de la burocracia, al incremento del profesorado, al descenso de las ratios o al impulso a las infraestructuras con 8 centros en marcha en la provincia de Castellón.

Inversión

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha prometido una inversión de 3.338 millones de euros de inversión total hasta 2029. De este montante, 802,3 millones son para la mejora salarial docente, 469,12 para el plan +Mestre 27/29 y 1.410 millones para infraestructuras de los centros 26/2029. Aparte más de 16 millones ya ingresados en los centros para adquirir materiales de climatización.

Profesorado

"Queremos que en cada aula haya un gran docente con autoridad, apoyo y carrera profesional", ha indicado Ortí. En el apartado de docentes, ha defendido "más recursos y reducción de procedimientos burocráticos". Este curso contará con 83.921 docentes, lo que supone 385 docentes adicionales en la educación pública respecto al curso pasado. A estos se añadirán 132 de centros de nueva creación, 310 de atención domiciliaria y 700 para atender la escolarización sobrevenida, aunque la previsión es llegar 1.182 que completarán la previsión de 2.000 que se incorporarán en el sistema a lo largo del curso. Ha señalado que la plantilla está adjudicada desde julio.

Pondrá en marcha del plan +Mestre que incorporará 5.000 docentes hasta el curso 29/30 con una inversión de 469,12 millones, que contempla la estabilización de 10.000 plazas estructurales. 2.742 de los 5.000 nuevos docentes se dedicarán específicamente a la reducción de ratios.

Reducción de burocracia

En cuanto a la reducción de burocracia, se pondrá en marcha el plan de simplificació burocrática presentado en julio en mesa sectorial y acordado con la mayoría de organizaciones sindicales, incluye agrupación de convocatorias (convocatoria unificada de proyectos de innovación educativa), uso de herramientas para la evaluación diagnóstico, Ítaca como repositorio documental, y unificación normativa. Este curso se aplicará ya el expediente docente electrónico normalizado Eden, con lo que ningún docente tendrá que aportar ningún documento de que ya se halle en poder de la administración pública. A ello se une la prohibición expresa de que ninguna norma futura incremente la carga burocrática. La tercera novedad es la realización de las oposiciones docentes en septiembre. De este modo, los tribunales no tendrán que examinar con las prisas de final de curso, dispondrán de tiempo necesario para centrarse en la carga correctora al quedar liberados de sus obligaciones docentes mientras dure el proceso selectivo, además de avances en las herramientas informáticas de apoyo a los tribunales.

Condiciones laborales del profesorado

Dos de las medidas ya están en marcha este curso, los seis días de libre disposición retribuidos y el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Otras tres --la jornada laboral de 35 horas , la reducción horaria para mayores de 55 años, 28 horas de dedicación al centro, en vez de 30; la regulación del trabajo presencial fuera de la sede-- están en la mesa sectorial con calendario de trabajo a lo largo del trimestre, donde se acordarán las condiciones con las organizaciones sindicales. La consellera ha prometido que este mes de septiembre los profesores serán efectivos los 75 euros correspondientes al mes de septiembre en la nómina de incremento salarial en virtud del acuerdo firmado en mayo con ANPE y CSIF. En enero de 2027 serán 75 adicional y en enero de 2028 serán 50 más hasta completar los 200 euros de subida salarial en 16 meses. En global suponen 802 millones más de euros para asumir la primera mejora salarial docente desde 2007, ha señalado la consellera.

Ratios

En materia de alumnado, ha señalado que este curso se inicia con 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, de los que 98.958 estudian en la provincia de Castellón. "Es una cifra que cambia constantemente, fruto de la escolarización sobrevenida a lo largo del curso", ha señalado.

Este curso la ratio media será de 20,6 de alumnos por aula en Infantil y Primaria, 24,1 en Secundaria y 28,6 en Bachillerato. No obstante, ha señalado que 63 municipios contarán este curso con una ratio máxima inferior a 25 alumnos en centros que impartan Infantil de 3 años frente a los 59 del curso pasado. "Cada año se suman más", ha añadido. Por otro lado, en las localidades en riesgo de despoblación se mantiene un mínimo de 3 alumnos para abrir la primera unidad frente a los seis del anterior gobierno del Botànic. Ello ha permitido ya crear 102 unidades nuevas. "Una escuela abierta es un pueblo que continúa vivo, ha señalado Ortí.

El calendario de reducción de ratios en la educación valenciana cuenta con fecha y presupuesto propio avanzándose en un año al marcado por el Ministerio. "En Infantil de segundo ciclo y Primaria supondrá una bajada del 12% (de 25 a 22). Para Secundaria se contempla un descenso del 17% (de 30 a 25) y en Bachillerato del 20% (de 35 a 28). En FP de 18 a 15 en Básico y de 30 a 25 en Medio y Superior. En el primer ciclo de Infantil, desde el 27/28 el máximo será de siete alumnos en cero a un año, de 12 en el caso de un año a dos y 18 en el de dos a tres.

Aulas UECO y diversidad

En el marco de la inclusión educativa este año estarán operativas 383 aulas UECO, 48 más que el pasado curso. "Frente a las 56 que abrió el Gobierno del Botànic este Consell durante la legislatura ha creado 130", ha señalado la consellera. En concreto, ha señalado que estas 48 nuevas aulas suponen 144 profesionales de apoyo a la inclusión y en las 12 nuevas habilitadas ya aplican la ratio máxima de ocho alumnos por aula, anticipándose un año a lo previsto.

También señala que el personal no docente de atención educativa ha crecido un 44% respecto al curso 22/23, lo que suponen casi 1.000 profesionales más desde educadores infantiles, educadores sociales o de educación especiales a fisioterapeutas o intérpretes de lengua de signos.

Refuerzo educativo

Los programas de refuerzo educativo llegarán a más de 700 centros educativos con 33 millones de euros de inversión y más de 600 docentes para que ningún alumno se quede atrás. En total, 219 centros seguirán los programas de competencia lectora, 273 de competencia matemática y 284 el programa PROA+ con una dotación de 6,46, 14,74 y 12,13 millones de euros. A ello hay que sumar los proyectos propios de la Conselleria Biblio Innova't y MAT180.

A ello se suma 1,5 horas más de lectura semanal en 3 y 4º de Primaria para fomentar el hábito y la comprensión lectora, 45 minutos más de libre disposición en 5º y 6º que podrán destinarse a Comprensión Lectura, Matemáticas, Valenciano, Lengua Castellana. Además, la formación en Emergencias entra en las aulas de Infantil y Primaria y por primera vez se regula la utilización de dispositivos digitales en el aula para que no sustituyan los libros o el material impreso.

Salud Mental

En materia de detección precoz, ha señalado que las 22 unidades están operativas desde el primer día. Hay 56 profesionales de la psicología sanitaria dedicadas en exclusiva al sistema educativo. Además, se ha hecho un cribado del estado de salud mental de la población adolescente escolar con 40.000 alumnos de muestra que aportarán datos para orientar las políticas en este ámbito.

Ayudas

"Queremos que ninguna familia se sienta sola en la educación de sus hijos", ha explicado la consellera de Educación. En materia de Educación Infantil de 0 a 3 años, serán 48.000 los alumnos beneficiarios de gratuitad en esta etapa (+4% respecto al curso pasado) con 163 millones de presupuesto para facilitar la conciliación y la libertad de elección. Asimismo, 45.100 alumnos serán tranportados este curso con 75,56 millones de inversión y más de 3.100 ayudas individuales. Supone 1 millón más que el curso pasado. A su vez, el Banco de Libros beneficiará a 529.480 alumnos. con 70,69 millones de inversión.

En cuanto al comedor escolar, llegará a 150.000 alumnos beneficiarios de ayudas con 76,3 millones de euros de inversión. "El 58,4% del alumnado tiene el comedor cubierto en su totalidad", ha indicado la consellera.

Infraestructuras educativas

La consellera ha señalado que este curso se ponen en marcha 28 centros educativos nuevos, con una inversión de 254,3 millones de euros. En Castellón suman ocho centros educativos. De ellos, tres están para septiembre del 2026 (CEIP La Mola de Alcalà-Alcossebre, con 4,8 millones, CEIP de Sant Joan de Moró, con 8,3 y 6,2 millones del CEIP Rosario Pérez de la Vall). Los cinco restantes son el IES Vilaplana de Vinaròs, IES Álvaro Falomir de Almassora, el Pla d'Ortolans de Burriana, la Escola Infantil Sambori de Onda, y el CEIP Vicente Ferrer de la Vall).

Dentro del plan plurianual de infraestructuras educativas puesto en marcha por el Consell, supondrá 1.410 millones de inversión hasta el 2029. De ellos, 829,7 millones corresponden al Plan Edificant, 400 en inversiones propias de Conselleria y 10 más para el Recole para que los ayuntamientos puedan afrontar pequeñas reformas.

Señala que hay 422 actuaciones de obras en centros en marcha, 40 más que hace un año con 820,15 millones de inversión, que contribuyen a crear 19.581 puestos de trabajo.

Plan de choque de confort térmico

Además, Ortí ha mencionado el plan de choque de confort térmico que beneficia a 1.616 centros educativos con 16 millones transferidos --2,2 millones en la provincia de Castellón- que supone una media de 5.000 a 25.000 euros por centro para la adquisición de material para la climatización.

A este plan se sumará el Educlima, que supondrá una inversión de 140 millones en cuatro año para climatizar todas las aulas de la Comunitat.