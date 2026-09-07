Castelló celebra su talento cultural con los Premis Ciutat de 2026

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido la entrega de los Premis Ciutat de Castelló 2026, en una gala que ha tenido lugar en el Teatro Principal de Castellón. Carrasco ha estado acompañada por la concejala de Cultura, María España, y otros concejales del Gobierno en un acto en el que ha estado también presente la presidenta de Les Corts, Llanos Masó, la secretaria Autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol; el diputado provincial Vicente Pallerés; la senadora Susana Marqués; la vicerrectora de Cultura de la UJI, Raquel Agost; el director del Campus del CEU Cardenal Herrera, José María Mira de Orduña; el cónsul de Rumanía, Bogdan Stanescu, además de las Reinas de las Fiestas 2026, Clara Sanz, y Ana Colón, entre otras autoridades y representantes del mundo cultural, festivo y la sociedad castellonense.

Premiados en las diferentes categorías

Este año los premiados con los Premis Ciutat de Castelló 2026 han sido: Albert Guinovart, con el 8.º Premi Ciutat de Castelló a la Excelencia Musical Guitarrista "Manuel Babiloni". El 27º Premi Ciutat de Castelló de Literatura Infantil Ilustrada "Tombatossals" ha sido para Miriam Carrasco y el 43º Premi Ciutat de Castelló de Humanidades y Ciencias Sociales ha sido para el historiador Juan Jarque. Finalmente, el 32º Premi Ciutat de Castelló de Teatro ha recalado en la persona de Sergio Serrano, dramaturgo, director y guionista. Serrano no pudo asistir y otra persona recogió el premio en su nombre.

La alcaldesa ha alabado la determinación de los creadores "a prueba de bomba, muchas veces tras un montón de fracasos y dificultades. Porque es lo que os hace felices, vuestro gran don. Cuando triunfan les llamamos héroes, pero yo siempre repito que son personas de carne y hueso y esta noche hay muchos de ellos en el Teatro Principal", ha asegurado Carrasco.

La alcaldesa ha citado al creador de Spider-man, Stan Lee, y sus esfuerzos para conseguir que se publicaran sus primeros cómics como ejemplo de la importancia de luchar por hacer realidad los sueños propios.

"No debemos permitir que nadie decida cuándo termina nuestro sueño. Para eso también se inventaron los premios. Solamente tú conoces las veces que has dudado, que has tenido miedo, que has querido abandonar y, aun así, has decidido continuar. Y eso, en esta ciudad, tiene un valor enorme", ha resaltado.

Unos premios con esencia de 775 años de Castelló

Al hilo de esta reflexión, la alcaldesa ha insistido en que "Castelló no es un sitio donde los esfuerzos no tengan su recompensa. Este es un lugar que mañana celebra sus 775 años de historia a orillas del Mediterráneo, la cuna de Occidente y de la democracia tal y como la conocemos".

"Todo empezó el 8 de septiembre de 1251. Hoy, 282.875 días después, sigue siendo un privilegio despertar cada día a la sombra de El Fadrí", ha afirmado.

Por eso estos premios se llaman “Ciutat de Castelló”, porque llevan la esencia de cada uno de nosotros. “Lo intentamos. Caímos. Nos equivocamos. Tuvimos miedo. Pero desde hace 775 años no hemos dejado que nadie escribiera por nosotros el final de nuestra historia”.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, también ha tenido palabras de recuerdo a hombres y mujeres de la escena cultural castellonense desaparecidos recientemente "aunque su recuerdo y ejemplo permanecerá por siempre en nuestra memoria, como Arturo Doñate, María Dolores Falomir, Joan Raga, Carme Olaria, José López, Enrique Martínez, José Garnería y así una lista demasiado larga de personas que dejaron su huella en la cultura de esta ciudad y provincia".

Yvonne Bacas, mantenedora

Como mantenedora del acto e introductora de los diferentes premios ha intervenido Yvonne Bacas, impulsora de la "Nit de l'Art". La mantenedora de este año ha resaltado en su discurso la variedad en los reconocimientos de estos premios. "Un músico, una artista vinculada a la literatura infantil, un historiador y un dramaturgo. Cuatro disciplinas. Cuatro lenguajes. Cuatro maneras de mirar y una misma necesidad: La necesidad de crear Por eso tienen tanto sentido los Premis Ciutat de Castelló", ha destacado.

Bacas se ha referido también "a esa capacidad de mezclar disciplinas" y ha puesto como otro ejemplo "de ese encuentro de artes para seguir aportando miradas" a la "Nit de l'Art" de Castelló, de la que es máxima responsable desde el año 2006.

Más de 150 actividades en septiembre

La concejala de Cultura, María España, también ha intervenido durante el transcurso de esta gala y ha hecho énfasis en el dinamismo cultural que vive la capital de la Plana en la actualidad. España ha hecho hincapié en que "esta ciudad respira cultura. Porque los representantes de entidades culturales que nos acompañáis esta noche sois nuestros pulmones, porque el público que agota las entradas de "Castelló a Escena" o “l’Aplec de Corals” son nuestro corazón. Porque cada espectador que aplaude en los conciertos de la Banda Municipal son nuestras manos y los lectores que pasean con orgullo por la "Fira del Llibre" son nuestros ojos".

Así, la edila ha recordado que "el mes de septiembre ya no es un mes de transición en el plano cultural tras el verano. Septiembre es ahora el mes del Aniversario de la Ciudad de Castelló, del 'Retorn a la Ciutat', del "MUT!" y de los Premis Ciutat de Castelló. Este mes de septiembre podremos disfrutar de más de 150 actividades culturales en total".

El acto de entrega de los Premis Ciutat de Castelló 2026 ha contado además con la colaboración del Cor Jove de la Comunitat Valenciana en la parte musical.