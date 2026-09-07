La Diputación de Castellón destina 150.000 euros al transporte adaptado para impulsar la inclusión social

La institución provincial ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 150.000 euros, destinada a entidades del tercer sector de la provincia para el mantenimiento de servicios de transporte adaptado de viajeros.

Dicha subvención tiene por finalidad la inserción educativa y social de las personas con discapacidad de las que deriva movilidad reducida, usuarias de Centros Especializados no financiados por la GVA, facilitando su desplazamiento tanto a dichos centros como a lugares de actividades de ocio, tiempo libre, deporte inclusivo o eventos públicos.

“Esta línea de ayudas forma parte del compromiso de la Diputación por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, garantizando la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la autonomía personal”, ha subrayado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Las subvenciones permitirán financiar los gastos corrientes necesarios para el mantenimiento de servicio de transporte adaptado, entre los que se incluyen nóminas, combustible, reparación y mantenimiento de los vehículos, primas de seguro, comunicaciones, gestión y administración del servicio.

Del presupuesto total de 150.000 euros, cada entidad beneficiaria podrá obtener un máximo de 30.000 euros, una cantidad que, en ningún caso, podrá superar el 100% de los gastos subvencionables.

“Con estas ayudas queremos garantizar el desplazamiento de personas con movilidad reducida sobre todo en aquellos municipios con menor población y menor disponibilidad de servicios, ayudando a favorecer la participación social y el envejecimiento activo en todo el territorio”, ha destacado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà.

El plazo para solicitar la subvención será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes de manera electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación.

Cabe destacar que el año pasado se beneficiaron diez entidades sociales. “Nuestra prioridad son las personas y, con estas ayudas, seguimos trabajando para eliminar barreras y garantizar una red de atención amplia y cercana”, ha concluido la diputada provincial.