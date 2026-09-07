Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló

El reconocido y prestigioso cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló, Gustavo Traver, ha fallecido este lunes a los 77 años de edad, tras empeorar gravemente su estado de salud en las últimas semanas. Comenzó como cirujano de la plaza de toros de Vinaròs y de inmediato entró en la de Castellón sustituyendo al doctor Eduardo Batalla, manteniéndose como cirujano jefe de esa plaza a lo largo de 37 años, etapa en la que atendió graves percances de toreros como Emilio Muñoz, César Rincón, Jesulín de Ubrique, El Fundi, Antonio Ferrera… entre otros muchos.

Intervino como cirujano no solo en las principales plazas de toros de la provincia, también en los festejos populares de bous al carrer, donde gozaba del cariño y respeto de toda la gente por su profesionalidad y su buen hacer, salvando vidas en numerosas ocasiones por sus rápidas y eficaces intervenciones en la misma enfermería. La Vilavella, Onda, Burriana, Almassora, Vila-real, Moncofa, Xilxes… y un largo etcétera de pueblos de la provincia de Castellón que celebran festejos populares taurinos, han apostado por tenerle en sus enfermerías, las mismas en las que ha salvado tantas vidas, operando in situ con esa rapidez y eficacia que le han convertido sin ninguna duda, en uno de los mejores cirujanos taurinos del mundo.

La afición le tributó muchos homenajes en los últimos años, como la Medalla de Oro de La Chicuelina que se le otorgó en 2014 por su labor y méritos en la enfermería de la plaza de Castellón, el homenaje en la plaza de toros de Castellón durante la Magdalena de 2019, el homenaje de su pueblo, Burriana, en 2023, y sobre todo, el premio “Va de Bous” de la Generalitat Valenciana en 2024.

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El velatorio tendrá lugar esta tarde a partir de las 17.00 horas en el tanatorio Conejero de Burriana, y el entierro mañana, a las 17.00 horas, en la iglesia Mayor El Salvador de Burriana.