Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola

La guerra por el Imserso sube de tono. La patronal hotelera Hosbec reclama un “cambio de rumbo” en la gestión del programa de turismo social y pide responsabilidades políticas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ante una situación que, según advierte, puede poner en riesgo la continuidad de varios destinos en el programa. Entre ellos figura Peñíscola, uno de los municipios de la Comunitat que más puede notar el impacto si algunos establecimientos optan por no renovar su participación.

La advertencia llega apenas unas semanas después de que el sector hotelero de Castellón ya alertara de que el Imserso se ha convertido en un programa cada vez menos sostenible para los establecimientos. Como publicó Mediterráneo, los hoteles de la provincia llevan tiempo denunciando que las tarifas actuales no cubren costes y que muchos negocios se plantean reducir cupos o directamente bajarse del programa si no se revisan las condiciones económicas.

Tarifas congeladas

El principal foco de conflicto está en el precio que reciben los hoteles por alojar a los usuarios del Imserso. Hosbec sostiene que el importe que ofrece el Ministerio se mantiene prácticamente congelado, mientras los costes de explotación han crecido más de un 30% en los últimos años. Según sus cálculos, el precio mínimo para no operar a pérdidas debería situarse en al menos 35 euros más IVA por persona y día, frente a una oferta que se mueve entre los 26 y los 30 euros en el mejor de los contratos.

La patronal también subraya que el IPC de la primera anualidad del programa va a rozar el 5%, sin que esa subida se haya trasladado ni a la aportación que reciben los hoteles ni a la de los usuarios. Su presidente, Federico Fuster, reclama aplicar al Imserso un criterio similar al de la revalorización de las pensiones. “El Gobierno protege el poder adquisitivo de los pensionistas actualizando sus pensiones año tras año, y nos parece bien. Pero pedimos que se aplique ese mismo criterio al programa Imserso”, señala.

El problema, según la organización, no es solo empresarial. Hosbec advierte de que el bloqueo puede dejar fuera del programa a miles de personas mayores y poner en riesgo más de 15.000 empleos en los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.

El riesgo del “efecto desierto”

La Costa del Azahar aparece entre las zonas más expuestas al llamado “efecto desierto” en temporada baja. Hosbec incluye a Peñíscola junto a destinos como Guardamar, Torrevieja, Calpe o Gandía entre los municipios que podrían notar con más fuerza una retirada parcial de hoteles del programa. El riesgo, según la patronal, es claro: menos actividad, negocios cerrados en invierno y pérdida de empleo en localidades que dependen en buena medida del turismo sénior para mantener actividad fuera de los meses fuertes.

La directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles, incide en que el sector no puede seguir asumiendo pérdidas para sostener el programa. “Si el precio del programa se actualizara con el mismo criterio que las pensiones, los mayores podrían seguir disfrutando de sus destinos favoritos con normalidad”, defiende. La patronal insiste en que su objetivo no es abandonar el Imserso, sino garantizar su continuidad en condiciones que permitan a los hoteles seguir ofreciendo camas en invierno sin comprometer su viabilidad.

Falta de transparencia

Hosbec también critica la falta de información sobre la gestión actual del programa y la distribución de los suplementos de temporada alta y de segundo viaje. La organización asegura que ha solicitado datos al respecto sin haber recibido una respuesta con contenido y reclama más transparencia, al considerar que la tecnología disponible permitiría facilitar esta información con mayor agilidad.

La patronal plantea cuatro exigencias principales: una revisión en profundidad de la gestión del Imserso, la actualización inmediata del precio por persona y día hasta una cuantía que cubra costes, un mecanismo de revisión periódica de tarifas y un diálogo efectivo y urgente con el sector antes del cierre de las condiciones de la próxima temporada.

El pulso llega en un momento clave para los hoteles de Castellón que tradicionalmente han encontrado en el Imserso una herramienta para mantener actividad durante el invierno. El programa permite atraer visitantes en meses de baja ocupación, sostener empleo y evitar cierres prolongados. Pero el sector insiste en que ese papel desestacionalizador solo será viable si las tarifas se adaptan a la realidad de los costes.

La situación deja al Imserso en una encrucijada. Para los usuarios, sigue siendo una vía esencial para viajar a precios asequibles. Para los destinos turísticos, una palanca de actividad fuera de temporada. Y para los hoteles, según Hosbec, un programa social que ya no puede sostenerse a costa de pérdidas. En Peñíscola y en el conjunto de la Costa del Azahar, la próxima temporada puede medir hasta qué punto el malestar del sector se traduce en menos plazas disponibles para los mayores.