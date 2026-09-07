La consellera de Educación sobre el inicio de curso: 98.958 alumnos comenzarán las clases en Castellón

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha presentado este lunes las principales claves del inicio del curso 2026/27, que cuenta con 98.958 alumnos de la provincia de Castellón. La consellera ha estructurado su presentación en torno a cuatro ejes: profesorado, alumnado, familias, empleo y oportunidades.

Ortí ha manifestado que este martes el pleno extraordinario de la Generalitat aprobará el incremento salarial para los docentes, como anunció el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la semana pasada y que ella comparecerá en la comisión de educación de les Corts para explicar las principales medidas para garantizar un inicio de curso con seguridad.

Diálogo

La consellera ha reconocido, sobre las negociaciones con las organizaciones sindicales, que mantiene "una postura abierta al diálogo y a la negociación", pero recuerda que ambas partes tienen que ceder y no solamente una puede imponer y que es imposible que haya puntos de encuentro fácilmente cuando uno lo que hace es incrementar sus peticiones. Ha recordado que la huelga está suspendida, pero no desconvocada y que no piensa que tengan intención de negociar. "El documento de la conselleria que empezó como un folio no paró de crecer con propuestas que habían sido aceptadas y el documento de las organizaciones sindicales no paraba de crecer y crecer: es imposible de que haya puntos de encuentro fácilmente cuando uno lo que hace solo es incrementar sus peticiones y no tiene capacidad de encontrar términos medios; es bastante difícil", ha aseverado. La consellera ha señalado que hay cuestiones que se van a aplicar, aunque no haya acuerdo con las organizaciones sindicales.

Ratio

Precisamente entre los caballos de batalla se encuentran el descenso de las ratios. Un apartado en el que la Conselleria defiende que ha presentado una propuesta de reducción progresiva, real, aplicable, con recursos y edificios. "Vamos en ese camino, no solo para este curso que ya hemos aplicado allá donde hemos podido, sino a partir del 27/28. A título de ejemplo, ha señalado que las organizaciones sindicales planteaban una ratio máxima de 15 alumnos por aula en Infantil de 3 años. "Si ahora está en 25, es imposible poderla aplicar en los plazos en las que nos exige y además tener las infraestructuras y dotación de personal para esta reducción tan drástica en los plazos que han determinado las organizaciones sindicales", ha señalado. Igualmente, en el caso de Infantil de 0 a 3 años, ve complicado cumplir con el planteamiento del Ministerio de bajar la ratio de 4, 6 y 8 alumnos por aula, "si se tienen que quedar en casa, flaco favor hacemos a la conciliación", ha señalado, apelando a la responsabilidad para atender a criterios que puedan ser llevados a cabo.

Inspección

En relación con las críticas a la función de la inspección, tras la reforma del artículo 155 de la Ley 5/2026 (de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, aprobada el 31 de julio de 2026) por parte de las organizaciones sindicales y de la Confederación Gonzalo Anaya, ya que modifica las funciones de la Inspección educativa y le atribuye nuevas tareas de supervisión de la «neutralidad ideológica» sobre los contenidos y los proyectos educativos de los centros", la consellera ha señalado que "se ha calificado la función de la inspección educativa con palabras que no responden a la realidad. O realmente desconoce la función de la inspección o quiere aprovecharse del desconocimiento mayoritario de la gente acerca de la función de la inspección". Ha indicado que "no se va a perseguir a nadie, la libertad de cátedra está garantizada para todos los docentes, no solo para unos pocos. Nuestro objetivo es que cada familia valenciana y cada alumno tenga apoyo en las situaciones en las que piense que puede necesitarlo".

Equipos contra las altas temperaturas

La consellera se ha referido al plan de choque para que los centros puedan disponer de fondos para paliar de forma urgente las altas temperaturas. "El Consell hizo un esfuerzo muy grande para que esos 16 millones estuvieran ingresados en las cuentas de los centros escolares a día 16 de julio y que con su autonomía pudieran tomar decisiones sobre cómo podían utilizarlo", ha apuntado. En ese sentido, desde Conselleria se ha apuntado que dado que agosto es el mes de vacaciones de los equipos docentes han arrancado con fuerza en septiembre, algunos lo empezaron a finales de julio generando solicitudes y presupuestos y la mayor parte comenzó la semana pasada su actividad lectiva y comenzaron a plantear las solicitudes y algunos ya han ido incluso ejecutando instalaciones". No obstante, ha recordado que las ayudas reguladas en la instrucción 1 publicada de 17 de julio para instalación de equipos portátiles, instalar zonas de sombraje o mejorar el confort térmico. Ya hemos constatado que hay un avance fuerte esta semana y seguirán avanzando y tienen tiempo de ello, de hecho, hasta el mes de marzo en caso de otras actuaciones que precisan de plazo superior. En el caso de la provincia de Castellón el importe supera los 2,2 millones de euros.