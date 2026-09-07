Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia

La provincia de Castellón llega cargada de deberes al nuevo curso, pues será cuando todas las administraciones deban ponerse las pilas para hacer realidad las grandes obras pendientes, desde infraestructuras sanitarias a carreteras o trazados ferroviarios. La cita con las urnas del 2027, no obstante, se erige como un empujón clave para desbloquear proyectos. Y es que, algunos de ellos, son fundamentales para «el progreso económico y social de la provincia», como mantienen desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón.

Sanidad

El ámbito sanitario centra gran parte de las miradas. El nuevo Hospital General de Castellón es, con creces, la gran infraestructura por materializar en suelo castellonense. La licitación de los trabajos debería producirse en los próximos meses, una vez completada la expropiación el día 18, para poder iniciar las obras a principios del 2027. Las próximas cuentas del Consell tendrán un papel determinante, pues la inversión prevista total supera los 700 millones. Más allá, también está pendiente la reforma integral del centro de especialidades de Huerto Sogueros, conocido como la Casa Gran, o que se hagan realidad los anunciados nuevos centros de salud de Torrehermosa, en Vila-real, o de Orpesa, entre otros.

Carreteras

Otra de las actuaciones más esperadas es la conclusión de la ronda Oeste de Castelló. La previsión pasa porque los trabajos arranquen a principios del 2027 tras completarse todos los proceso administrativos. No obstante, la provincia arrastra otras necesidades en carreteras, cuya materialización queda más lejana en el tiempo, como la mejora de los accesos al puerto de Castellón, clave para el sector logístico, con la conexión con la CV-10, la AP-7 y la dársena Sur. O la extensión de la A-7 por el norte de la provincia y la prolongación de la A-68 entre Zaragoza y Vinaròs. Siguen pendientes también los nuevos accesos a la autopista AP-7 en localidades como Benicàssim o los terceros carriles para descongestionar el alto volumen de tráfico que registra esta vía rápida.

Ferrocarril

El acceso ferroviario sur al puerto de Castellón se ha situado en los últimos años como uno de los proyectos más importantes en materia ferroviaria en la provincia de la historia reciente. Ahora, está cerca de ver la luz, pues las previsiones apuntaban a su puesta en servicio el próximo año al contar con financiación europea que así lo exige. Con ella llegará también la nueva plataforma intermodal para favorecer el transporte de mercancías por tren. Falta también la conclusión de las obras en el corredor mediterráneo, con el cambio de ancho en el norte provincial, y la puesta en marcha del servicio de AVE Regional, anunciado para 2027. Mención merece además la necesidad de mejorar el servicio de Cercanías, con el doble trazado que pasa de una legislatura a otra sin apenas experimentar avances.

Del ‘hub’ a correos

La remodelación del edificio de Correos de la plaza Tetuán de Castelló espera también la conclusión de sus trabajos, mientras que el hub tecnológico del Grau confía en que recibir en los próximos meses a los primeros obreros para dar una nueva vida a los antiguos cines del Grau. En materia educativa, los nuevos conservatorios de música y danza siguen sobre el papel, sin movimientos en el solar. Y tampoco se han dado grandes pasos, por ahora, para la reivindicada ampliación de la Ciutat de la Justícia. A todo ello se suman las extensas exigencias de localidades de toda la provincia para mejorar o crear centros educativos, así como para la construcción de nuevas residencias para mayores.