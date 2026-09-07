El PSPV presenta a los candidatos a las principales alcaldías de Castellón: hay interrogantes en dos localidades

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ya ha presentado oficialmente a los candidatos a las principales alcaldías de la Comunitat en las que no gobiernan los socialistas. Una puesta de largo en la que destacó la apuesta por Castellón, encabezada por Rafa Simó, y en la que se confirmaron los nombres en los municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes.

Como estaba previsto y publicó este periódico, no ha habido sorpresas y, además de Simó por la capital de la provincia, se detallaron los nombres de Vicente Aparisi por Burriana, Merche Galí por Almassora, Guillem Alsina en Vinaròs e Ilde Añó en Benicarló. Todos ellos han concurrido al proceso de primarias y pasan a ser candidatos de forma automática al no haber alternativas.

Candidatos confirmados

La secretaria general del PSPV y, a su vez, candidata a la Generalitat resaltó que todos ellos representan "la fuerza del socialismo" en los municipios para conseguir "un futuro mejor". Sobre Simó, mencionó que en Les Corts ha sido "el látigo de la política de privatización de la sanidad" del Consell.

Pese a la publicación del listado, hay dos nombres en los que se mantienen los interrogantes. Uno de ellos procede de Benicàssim, municipio que en los últimos años ha rebasado la barrera de los 20.000 habitantes. Allí habrá un proceso de primarias al existir dos candidaturas. Paloma Pascual, la actual portavoz del PSPV en el consistorio, y Carolina Beltrán son las aspirantes a encabezar la lista a la cita del próximo mes de mayo. Se trata de uno de los dos puntos de la Comunitat, junto a Orihuela, en los que se da esta situación.

Primarias en Benicàssim

De este modo, el calendario comienza con el plazo del 9 al 16 de septiembre para la recogida y presentación de avales. Acto seguido tendrá lugar la campaña informativa de las candidatas, para que el 26 de septiembre se proceda a la votación, detallaron desde el PSPV.

Más interrogantes hay en Onda. Según especificaron desde los socialistas de la provincia, en este caso el nombre del alcaldable se conocerá en el mes de noviembre, después de la Fira d'Onda. Allí se seguirá un procedimiento distinto, siguiendo los pasos marcados desde el partido, remarcaron.

Onda, Vila-real y la Vall

Por otro lado, en octubre se hará la proclamación oficial en Vila-real y la Vall d'Uixó, donde gobiernan los socialistas José Benlloch y Tania Baños, respectivamente. Los dos aspirarán a un nuevo mandato.