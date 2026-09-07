La UJI estrena este lunes el curso con 3 nuevas titulaciones y 13 nuevos planes de estudio

La Universitat Jaume I estrena este lunes 7 de septiembre el nuevo curso académico, en el que se incorporarán más de 2.800 alumnos de nuevo ingreso. En total, más de 11.600 alumnos cursan sus estudios de grado en la Jaume I. Este curso se estrena con Jesús Lancis como nuevo rector, tras tomar posesión el pasado 1 de julio en sustitución de Eva Alcón. La UJI ofertó 2.885 plazas de nuevo ingreso para un ejercicio 26/27 que arranca con novedades: el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades. Además, 13 grados estrenan planes de estudios.

English Studies

Traducción e Interpretación

Psicología

Criminología y Seguridad

Gestión y Administración Pública

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Inteligencia Robótica

Matemática computacional

Otras novedades son el Programa de Recorrido Académico Sucesivo PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial, que permite obtener simultáneamente las titulaciones del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Jaume I, y el título de Ingeniería de la INSA (Francia).

Jornadas de acogida

Para facilitar al alumnado un primer contacto, la UJI ha organizado tres jornadas de acogida, con previsión de recibir a más de 1.700 estudiantes. Los asistentes a la jornada han tenido la oportunidad de conocer el campus, el centro correspondiente y las aulas en las que cursarán la titulación. También se hará entrega al estudiantado de la agenda académica.

Preinscripción y carreras más solicitadas

Para las 2.885 plazas de nuevo ingreso la UJI recibió 3.592 solicitudes en primera opción. Las carreras más solicitadas en primera opción fueron Medicina (499 solicitudes), Enfermería (316), Psicología (287), Maestro en Primaria (194), el grado en Ciencias del Deporte (CAFE), con 156 solicitudes e Infantil (137), según se desprende del informe de matriculación de 8 de julio. Mientras, Medicina lideró las notas de corte más elevadas con un 13,021, seguida de Bioquímica y Biología Molecular (11,939), el doble grado de Maestro en Infantil y Primaria (11,934), Enfermería (11,652) y el PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial (11,306). Medicina bajó del 13 en posteriores adjudicaciones, situándose en la última en un 12,730, es decir, una bajada de 0,291 puntos.

Acto de inicio oficial de curso

El acto de inicio oficial del curso tendrá lugar el día 23 de septiembre a las 12.00 horas en el Paranimf. Será el primero de Jesús Lancis como rector y la lección inaugural correrá a cargo de la catedrática de Derecho Penal, M.ª Luisa Cuerda Arnau, como ya publicó Mediterráneo.

Lancis situó entre sus prioridades para los 100 primeros días de gobierno la elaboración de un plan de igualdad, una hoja de ruta para los seis próximos años que funcionara como instrumento de planificación con vistas a diseñar su plan de gobierno, así como un plan de inversiones para los próximos años, entre las que se contemplan el acceso a la Universidad conectado con la ronda oeste desde la avenida Alcora y una política de uso de inteligencia artificial. En materia de política de vivienda, la UJI ha recibido del Ministerio de Vivienda un compromiso de 4,4 millones de euros para financiar el proyecto para impulsar pisos de alquiler asequible para la comunidad universitaria que también deberá perfilar este curso y que permitirá reforzar la capacidad de captar talento ya que el 40% del alumnado de la UJI viene de fuera de Castellón. Lancis apeló en su toma de posesión a ir más allá en materia de financiación, para renovar infraestructuras, reforzar plantillas pues el acuerdo suscrito con la Generalitat incorpora la base mínima necesaria para el funcionamiento de los campus, así como reducir la burocracia y alcanzar un nuevo convenio colectivo. También arrancará el curso con un nuevo Consell de l'Estudiantat, presidido por Álex López Damas. La nueva Junta Permanente estará integrada por Praise Ijeoma Iheanyi Anyanwu, como secretaria; Nagore García Miravet, vicepresidenta; Valentín Carpentier Anglés, tesorero; Joan Cerezuela Soto, vocal de Política Universitaria; Óscar Sáez Martín, vocal de Comunicación; Germán Valderrama García, vocal de Vida Universitaria; María Inés Ciotea Marginean, vocal de Normativa; y Valeria Nuño Gil, vocal de Igualdad