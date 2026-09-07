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La Universitat Jaume I inicia el curso con más de 11.600 estudiantes de grado

La Universitat Jaume I de Castelló inicia hoy el curso académico 2026-2027 con la incorporación de 2.679 estudiantes de primer curso. En total, más de 11.600 estudiantes comienzan las clases en los 40 estudios de grado que ofrece la UJI.

El nuevo curso presenta novedades en la oferta académica, con la puesta en marcha de dos dobles grados: el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades. Además, este curso se estrenan nuevos planes de estudio en 13 grados.