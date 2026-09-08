Los 11 centros que Educación abrirá en Castellón este curso
La Conselleria de Educación destina 254,3 millones de euros a la apertura de 28 nuevos centros educativos, de los cuales 11 entrarán en funcionamiento en la provincia de Castellón este septiembre
La Conselleria de Educación ha presentado este lunes las claves del inicio de curso 2026/27 que empieza este miércoles para más de 98.958 alumnos de la provincia de Castellón, lo que supone 820 más que el pasado curso, en que fueron 98.138.
La consellera ha señalado que este curso se ponen en marcha 28 centros educativos nuevos, con una inversión de 254,3 millones de euros. En Castellón suman 11 centros educativos. De ellos, cinco están para septiembre del 2026 (CEIP La Mola de Alcalà-Alcossebre, con 4,8 millones, CEIP de Sant Joan de Moró, con 8,3 y CEIP Rosario Pérez de la Vall con 6,2 millones), el CEIP La Candelera de la Salzadella (1,4 millones) y el CEIP Miguel Arcángel de Soneja (4,7 millones). Los seis restantes no estarán para el inicio de curso. Son el IES Vilaplana de Vinaròs, IES Álvaro Falomir de Almassora, el Pla d'Ortolans de Burriana, la Escola Infantil Sambori de Onda, el CEIP Vicente Ferrer de la Vall) y el CEIP Hermanos Gil Sorribes de Jérica (3,7 millones).
Precisamente, este jueves la consellera de Educación, Carmen Ortí asistirá esta tarde a la inauguración del CEIP Rosario Pérez.
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