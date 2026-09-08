Adiós a 60 años de una parte del puerto de Castellón: inspecciones submarinas y vehículos por control remoto

El puerto de Castellón y sus zonas limítrofes son objeto de cambios continuos. Los trabajos de mantenimiento y ampliación, junto con el impulso de actividades de logística y la zona de ocio, modifican el aspecto de esta parte del litoral.

La última novedad supone la desaparición de un elemento que ha formado parte de PortCastelló en los últimos años y que es fruto de un complejo proceso administrativo. Estos días se ha iniciado la fase principal de desmantelamiento de la antigua isla de amarre que la compañía bp tenía en la zona portuaria. Una instalación que se destinaba a actividades de descarga y que empezó a operar hace casi 60 años, desde el inicio de las actividades de la refinería en el año 1967.

La isla de amarre de bp en el puerto de Castellón desaparecerá tras 60 años. / Mediterráneo

Proceso administrativo

Una labor que comenzó años atrás. En 2012, la compañía puso en marcha dos nuevos puntos de atraque en la dársena sur del puerto, lo que permitió trasladar allí sus operaciones. La inversión fue de 50 millones de euros. La isla de amarre concluyó su vida operativa, por lo que comenzó un proceso administrativo para su retirada.

La iniciativa encierra una considerable complejidad técnica, sujeta a diferentes regulaciones. En 2025 se obtuvo un informe favorable de las administraciones competentes y en el mes de febrero se logró la autorización definitiva. Tras la fase de contratación de los servicios especializados, comenzaron las obras.

Trabajos previos

En los últimos meses se hicieron los trabajos menos visibles, como la ingeniería de detalle, la obtención de permisos, la contratación del equipo de dirección facultativa y la habilitación logística. Una parte que incluyó inspecciones submarinas para verificar el estado del fondo marino y minimizar el impacto ambiental.

"Adjudicados ya todos los contratos especializados, el proyecto entra este tercer trimestre en su fase principal de desmantelamiento, siempre bajo estrictos estándares de protección ambiental y de seguridad", destacan desde bp.

Protección ambiental

El procedimiento se debe realizar bajo estrictos estándares de seguridad y protección ambiental. Entre estas medidas hay inspecciones submarinas con tecnología avanzada mediante vehículos operados por control remoto y buceo profesional, "para verificar la integridad de las tuberías y retirarlas con la máxima precisión para minimizar cualquier afección al fondo marino", destacan.

También hay trabajos específicos de limpieza, corte y traslado de los materiales a cargo de empresas especializadas, que se depositan en una zona habilitada en el puerto para la gestión de residuos a través de empresas autorizadas.

Cierre responsable

La retirada de la antigua isla de amarre "permitirá completar de forma responsable el cierre de esta instalación, cuyas operaciones se realizan actualmente a través de otras infraestructuras marítimas de la refinería", destacan.

La empresa "seguirá trabajando de forma coordinada con las administraciones competentes para garantizar que todo el proceso se desarrolla con el máximo rigor técnico, seguridad, protección ambiental y transparencia".