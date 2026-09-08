Anticipar salidas, cambio de aula o ventiladores de mano: así combatirán el calor los centros de Castellón tras el 'parche' del plan de choque

A menos de 24 horas de que 98.958 alumnos de la provincia de Castellón inicien de forma oficial el curso este miércoles, algunas aulas castellonenses superan los 30º. Es por ejemplo, lo que pasa en el CEIP Censal de Castelló, donde se registraban valores próximos a los 34º. En una jornada en la que las máximas han llegado a los 38º en el interior sur de Castellón, la preocupación por las altas temperaturas sigue estando presente entre el profesorado y Ampas.

Desde la plataforma per l'Ensenyament Públic, el delegado del STEPV, sindicato mayoritario, Pau Pons, señala que la mayoría de docentes califica de insuficientes las ayudas de la Conselleria de Educación. Además, consideran que las fechas en las que se aprobó el plan de choque -en julio- ha dificultado las gestiones: "Era muy tarde, muy encima de las vacaciones: en esas fechas el centro tenía que contactar con las empresas y tener en cuenta la instalación eléctrica porque la actual no soporta tanta potencia y muchos tienen que invertir dinero en adaptarla". Con el dinero que han tenido solo les ha dado para comprar algún equipo, como ventiladores o algún pongüino, pero que no ayuda a bajar la temperatura. También hay cierta preocupación por el potencial peligro para el alumnado que se sienta cerca y problemas de ruido. "Es necesario un plan integral, que implique la climatización de aulas y renaturalización de patios", ha defendido.

Desde los centros educativos corroboran esta situación. Muchos centros están inmersos todavía en el proceso de compra porque los trámites son "complicados", explicaban desde el IES Cavanilles de la Vall. En la misma línea, desde el IES Bovalar de Castelló indicaban: "No hemos podido instalar nada porque estamos esperando presupuestos para ventiladores, ya que no da para más". En un centro de Primaria de la capital tildaban de "parche" el plan de Conselleria, que LES permitirá comprar algún ventilador de techo que paliará algo la situación, pero que no es la solución. Otra dificultad es la burocracia, ya el procedimiento de compra requiere pasos previos, como pedir presupuestos, contactar con empresas, que en este periodo estival, están muy ocupadas con la instalación de equipos, e incluso con aparatos agotados.

Adelanto de horarios

Así las cosas, todo apunta a que el curso comenzará como terminó el anterior. Por el momento algunos centros ya han anunciado medidas, contempladas en el plan de choque de la Conselleria de Educación para hacer frente a las altas temperaturas, como adelantar horarios. Es el caso del IES Cavanilles de la Vall que del 10 al 30 de septiembre ha acordado flexibilizar el horario escolar, como ya hizo en el mes de junio. De este modo, los alumnos que normalmente harían horario de 8.00 a 14.00 horas acabarán una hora antes (a las 13.00) y los de 8.00 a 15.00 finalizarán a las 13.45 con clases de 15 minutos. Además, estos últimos ocuparán preferentemente aulas menos expuestas al calor.

El IES Cavanilles ha flexibilizado el horario ante las altas temperaturas. / IES Cavanilles

Mover aulas

Mientras, desde el CEIP Censal señalan que se instaló un medidor de temperatura y que las aulas que dan al este son las que más temperatura registran por la mañana. Además de la instalación de ventiladores, otras medidas que contemplan son abrir ventanas, intensificar la hidratación, moverse de aula -dificultado por la limitación de espacio- o llevar ventiladores de mano, como hacen algunas familias, así como realizar la actividad de Educación Física menos intensa. Aun así reconoce que a 34 grados no favorece precisamente la concentración para dar clases de Matemática o Lengua.

No obstante, debido a que el primer día los centros comienzan con jornada reducida, las medidas podrían adoptarse en días posteriores en función de las temperaturas. Así, Tàfol Nebot, profesor de Tecnología del IES Bovalar y miembro de CCOO, explicaba que "todavía no han empezado las clases con el alumnado, pero estos días ya estamos comprobando que hace mucho calor en el centro". "Hemos acordado estar atentos a la situación a partir del inicio de las clases y medir y grabar las temperaturas. Si se superan las condiciones admisibles, pediremos a la dirección que se adopten las medidas necesarias, incluida, si corresponde, la salida de las aulas afectadas o las medidas de adaptación o reducción del horario que prevea la normativa. También queremos dejar constancia de las incidencias y trasladarlas a los organismos correspondientes porque se solucionan las deficiencias, así como informar las familias de las condiciones en que está trabajando el alumnado y el profesorado", ha señalado. Nebot también ha incidido en que todo esto se enmarca en una situación más general "las mejoras anunciadas hasta ahora no han llegado o son insuficientes, y entendemos que este curso hay que continuar reclamando a la Consellería unas condiciones laborales dignas, que no son solo una cuestión laboral: repercuten directamente en la calidad de la educación que podemos ofrecer al alumnado de la pública".

Campaña sindical

"Si en tu aula hay una temperatura superior a 27º lo que hay que hacer es medirla con un higrómetro y registrarla en el centro para dejar constancia", señalaba Xelo Valls, de CCOO dentro de la campaña para explicar a los centros qué hacer para denunciar las altas temperaturas. También STEPV ha lanzado una encuesta para conocer la situación de los centros en el inicio de curso.

Desde los sindicatos recuerdan que este sábado hay convocada una manifestación por la educación pública en Castelló, Valencia y Alicante.