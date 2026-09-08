Aviso para los emprendedores tecnológicos de Castellón: hay un plan de ayudas para ellos

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) impulsa en la provincia una nueva convocatoria de Startech Innovation, un programa de acompañamiento intensivo dirigido a empresas tecnológicas en fase temprana de crecimiento que quieran avanzar en la incorporación estratégica de tecnologías habilitadoras a sus modelos de negocio.

Las empresas tecnológicas de Castellón que cumplan los requisitos de la convocatoria podrán acceder a asesoramiento especializado y personalizado para identificar qué soluciones tecnológicas pueden contribuir de forma más eficaz a su desarrollo, competitividad y capacidad de expansión.

Tecnologías habilitadoras

La iniciativa se desarrolla en el conjunto de la Comunitat Valenciana a través de la Red CEEI CV, integrada por CEEI Castellón, CEEI Elche y CEEI Valencia. La convocatoria es una iniciativa de la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana, enmarcada en el programa Horizonte Tech y coordinada por la Red, y está abierta a empresas de diferentes sectores con menos de seis años de actividad que trabajen con tecnologías habilitadoras o quieran analizar su potencial para impulsar nuevas oportunidades de negocio. Entre ellas se encuentran ámbitos como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la ciberseguridad, blockchain o big data.

Las empresas seleccionadas podrán acceder a un máximo de 30 horas de mentorización especializada en tecnologías habilitadoras y estrategia empresarial. El acompañamiento se desarrollará de forma personalizada y online, adaptándose a las características, necesidades y objetivos de crecimiento de cada proyecto.

Hoja de ruta

Startech Innovation comenzará con un diagnóstico del modelo de negocio y de la estrategia de cada empresa para detectar oportunidades de mejora y posibles aplicaciones de tecnologías habilitadoras.

A partir de este análisis, cada startup trabajará junto a especialistas en la elaboración de una hoja de ruta para la adopción tecnológica, definiendo los recursos necesarios, los principales hitos y los indicadores que permitan evaluar su impacto.

Presentación de resultados

El proceso incluirá también un seguimiento continuo para revisar la evolución de cada proyecto y realizar los ajustes necesarios. Al finalizar el programa, las empresas participantes presentarán los resultados obtenidos, el impacto de las soluciones trabajadas y sus próximos pasos ante inversores y otros agentes del ecosistema empresarial.

El programa tendrá una duración de tres meses, entre octubre y diciembre de 2026. Las sesiones de mentorización y el desarrollo de los proyectos se concentrarán principalmente durante los meses de octubre y noviembre, mientras que en diciembre tendrá lugar el evento final de presentación de resultados.

Plazo de inscripción

Las empresas de Castellón interesadas podrán presentar su candidatura hasta el lunes 21 de septiembre a las 14.00 horas mediante el formulario online habilitado en la web oficial. Junto a la solicitud deberán adjuntar el modelo 036 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al inicio de actividad.

El proceso de selección tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el modelo de negocio, el carácter innovador de los productos o servicios, las tecnologías utilizadas, las perspectivas de crecimiento de la empresa, su grado de internacionalización y los retos que espera abordar durante el programa.

Apoyo a startups

Con esta nueva convocatoria, CEEI Castellón refuerza su apoyo a las empresas tecnológicas de la provincia en sus primeras etapas de crecimiento, facilitándoles acceso a conocimiento especializado para que la incorporación de tecnología responda a una estrategia empresarial concreta y contribuya a generar nuevas oportunidades de desarrollo. La actuación se integra, a su vez, en el trabajo conjunto de la Red CEEI CV en las tres provincias.

Se trata de una de las actuaciones que la Dirección General de Innovación ha activado en colaboración con la Red, con el objeto de capacitar en tecnologías habilitadoras digitales y dinamizar la creación y el crecimiento empresarial mediante la innovación.