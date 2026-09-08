Bruselas abre la puerta a suavizar las restricciones a la pesca de Castellón

La flota pesquera de Castellón ve una primera puerta abierta en Bruselas para suavizar algunas de las restricciones que más presión han añadido al sector en los últimos años. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido este martes con los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de la Comunitat, entre ellos Mateo Fresquet, presidente de las cofradías de Castellón, y les ha trasladado los avances logrados tras la reunión del pasado 3 de septiembre con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

El principal punto sobre la mesa es la posibilidad de revisar la doble limitación que afecta a la gamba roja, sometida actualmente a restricciones tanto de jornadas como de capturas. Según la Generalitat, Bruselas contempla que esa modificación pueda abordarse sin cambiar el reglamento, mediante un acuerdo del Consejo y previsiblemente con la implantación de una malla de 60 milímetros. Para Barrachina, se trata de una cuestión “prioritaria” porque esa doble limitación ha añadido más presión a una flota que ya trabaja con demasiadas restricciones e incertidumbre.

La Comisión Europea también ha abierto la puerta a simplificar el control para la flota artesanal, aunque todavía falta concretar si esa flexibilización alcanzará a toda la pesca mediterránea o solo a una parte. Las comunidades autónomas del litoral defienden priorizar el control en tierra, en lonjas, puntos de primera venta y pesaje oficial, además de reducir cargas en mareas cortas y permitir la comercialización agrupada de la morralla o peix de sopa.

El comisario también planteó sustituir el criterio de la especie limitante por una media del conjunto de especies de referencia, con medidas específicas para las que se encuentren en peor estado. Bruselas espera ahora una propuesta conjunta de las comunidades mediterráneas. “No vamos a llevar a Bruselas un documento hecho de espaldas a los pescadores”, ha señalado Barrachina, que ha defendido que la voz de las cofradías esté en la base de cualquier posición ante la Comisión Europea.

Normas propias

El paquete de cambios forma parte de la propuesta de avanzar hacia un Reglamento Ómnibus de Pesca que adapte la normativa comunitaria a las singularidades del Mediterráneo. Las autonomías han pedido actuar sobre la Política Pesquera Común, el Reglamento de Control, el Plan de Gestión Plurianual del Mediterráneo Occidental y la Directiva de Servicios vinculada a la acuicultura.

Barrachina ha insistido en que el sector no pide privilegios, sino reglas ajustadas a su realidad. “Una pequeña embarcación familiar del Mediterráneo no puede tratarse igual que otros modelos pesqueros que nada tienen que ver con nuestra realidad”, ha afirmado. El conseller también ha reclamado que el aumento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura hasta los 4.000 millones de euros se traduzca en ayudas útiles para renovar la flota, favorecer el relevo generacional y garantizar la viabilidad de las cofradías.

“La pesca valenciana ha hecho esfuerzos enormes. Ahora Europa tiene que hacer también su parte y adaptar las normas para que proteger el mar no signifique expulsar a los pescadores del mar”, ha concluido el conseller.