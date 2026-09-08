El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?
Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Castellón encara el fin del verano pero, en muchas partes de la provincia, eso no está significando un alivio significativo en lo que a altas temperaturas se refiere. Por ejemplo, en Morella, Cirat o Segorbe, con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) actualizados a las 13.00 horas, se ha llegado a los 37 grados. En el interior sur de la provincia, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por calor.
Sin embargo, las previsiones indican que esta situación puede dar un giro esta misma semana, con temperaturas más suaves e, incluso, alta posibilidad de lluvia.
Temperaturas en Castellón
En lo que se refiere a los termómetros, cara al miércoles ya se registrará una caída del mercurio que llevará las máximas a los 31 grados en el litoral. Más significativo será el descenso el jueves, cuando no superarán los 30.
Las temperaturas suaves se mantendrán el viernes y el fin de semana, con máximas que podrían superar los 30 grados en zonas del prelitoral.
Lluvia en Castellón
El modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet también contempla que esta bajada de temperaturas podría venir acompañada de lluvia en algunas zonas de la provincia. El momento más propicio parece la tarde del miércoles, entre las 12.00 y las 18.00 horas, cuando hay una probabilidad que alcanza el 80% en la capital de la Plana y hasta de un 95% en Segorbe.
Sin embargo, parece que el episodio no tendrá continuidad durante los siguientes días, por lo que no se esperan precipitaciones durante el fin de semana.
Esta es la previsión de Aemet para Castellón:
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