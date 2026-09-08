Cuenta atrás para la XII Marcha contra el Cáncer de Mama Un Paseo por la Vida Castelló 2026

Cada paso cuenta. El Corte Inglés de Castellón ha acogido este martes la presentación de la XII Marcha contra el Cáncer de Mama Un Paseo por la Vida Castelló 2026, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre. La iniciativa, organizada por la Fundación Le Cadó y el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés.

Durante el acto, representantes institucionales, profesionales sanitarios e investigadores coincidieron en destacar el papel fundamental de la investigación para seguir avanzando frente a esta enfermedad. Asimismo, pusieron en valor la contribución de la sociedad castellonense, cuyo apoyo ha permitido impulsar durante años proyectos científicos a través de esta iniciativa solidaria.

La presentación ha contado con la participación de Marisa Torlá, diputada provincial; Eva Suárez, directora territorial de Sanidad; Clara Adsuara, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló, y Maica Hurtado, concejala de Deportes. También han participado la doctora Maite Martínez, de INCLIVA; la doctora Begoña Bermejo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama; el doctor Eladio Collado y la investigadora María Muriach, de la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la Universitat Jaume I, además de Elvira Monferrer, presidenta de la Fundación Le Cadó, e Isabel Almodóvar, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón.

La recaudación obtenida a través de las inscripciones se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación desarrollados por la Fundación del Hospital Provincial de Castellón y la Fundación INCLIVA del Hospital Clínico Universitario de Valencia, dos entidades de referencia en la investigación del cáncer.

La marcha se celebrará el domingo 18 de octubre, en vísperas del Día Internacional del Cáncer de Mama. El recorrido, de aproximadamente seis kilómetros, partirá desde el Parque Rafalafena, junto al Colegio Oficial de Enfermería, y finalizará en el Paseo Ribalta, frente a El Corte Inglés de Castellón.

La cita está abierta a personas de todas las edades y también a quienes deseen participar acompañados de sus mascotas. La inscripción tiene un coste solidario de 10 euros y da derecho a recibir una camiseta conmemorativa diseñada para esta edición por la firma Lola Casademunt.

Las inscripciones ya pueden realizarse en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Castelló y permanecerán abiertas hasta el 17 de octubre.

Consolidada como una de las iniciativas solidarias más multitudinarias de la provincia, Un Paseo por la Vida volverá a convertir las calles de Castelló en un símbolo de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama y de compromiso colectivo con la investigación científica.