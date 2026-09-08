La Diputación de Castellón avanza en el Plan de Travesías con el objetivo puesto en actuar en 64 municipios

La Diputación Provincial de Castellón avanza en el Plan de Travesías con el objetivo puesto en actuar en 64 municipios.

El plan, con una inversión inicial de siete millones de euros para los años 2026 y 2027, pretende mejorar la seguridad vial peatonal en el ámbito urbano y periurbano, dándoles prioridad frente a los vehículos en los tramos de conflicto entre ambos. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida en el ámbito urbano por el que transcurre la carretera. Y, en tercer lugar, se pretende mejorar el entorno de la carretera dotándola de mobiliario urbano para los peatones, como pueden ser bancos, papeleras, jardineras, vegetación, etc., para que puedan mejorar las condiciones de uso de la población en estos entornos urbano. “Todo ello con el objetivo puesto en crear espacios más acogedores que dignifiquen la vida en los pueblos”, ha subrayado el vicepresidente provincial.

El ámbito de actuación del plan es de 64 municipios de la provincia donde se llevarán a cabo 73 actuaciones previstas.

Acciones en marcha

El vicepresidente responsable del área de Infraestructuras ha visitado de manera reciente los viales objeto de actuación en Gaibiel. / DIPUTACIÓN

En los tres primeros meses desde la presentación del plan, la Diputación de Castellón ya ha iniciado actuaciones en las travesías de Torás, El Toro, Barracas, Xert, Tírig e Higueras, mientras que este mes de septiembre comenzarán obras en La Torre d’en Doménec (CV-154), Gaibiel (CV-213) y Atzeneta del Maestrat (CV-171). El vicepresidente responsable del área de Infraestructuras ha visitado de manera reciente los viales objeto de actuación en Gaibiel y Atzeneta y, como ha explicado, “las obras que estamos llevando ya a cabo y las que tenemos proyectadas, consisten en la mejora del pavimento de la travesía así como la construcción de una plataforma única para poder mejorar la circulación de peatones y vehículos dando prioridad a los primeros”.

Valoración

El vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha destacado que con este plan “ganamos en accesibilidad y reforzamos la seguridad vial peatonal en los tramos de carretera interurbana que atraviesan núcleos urbanos y que son de titularidad de la Diputación”, ha expresado. Héctor Folgado ha finalizado incidiendo en que “las mejoras de seguridad y funcionalidad que se van a llevar a cabo a través de las actuaciones planificadas, van a impulsar la movilidad seguridad y sostenible en los travesías y accesos al núcleo urbano de los municipios”.