Keraben vuelve al patronato de la FUE-UJI y recupera una alianza histórica con la universidad

Keraben Grupo vuelve a estrechar lazos con la Universitat Jaume I de Castellón. La compañía cerámica de Nules ha formalizado este martes su reincorporación al Patronato de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), una entidad de la que ya formó parte en una etapa anterior y con la que mantiene una vinculación especialmente significativa desde sus orígenes.

La adhesión se ha oficializado en la sede de la Fundación mediante la firma ante notario del rector de la UJI y presidente de la FUE-UJI, Jesús Lancis, y del CEO de Keraben Grupo, Francisco Carvajal. En el acto también ha participado la presidenta ejecutiva de la Fundación, Ana Olucha, junto a representantes del Consejo Social de la universidad, de la propia FUE-UJI y de la compañía cerámica.

La vuelta de Keraben al patronato tiene un componente que va más allá de la incorporación de una nueva empresa al órgano de gobierno de la Fundación. Rafael Benavent Adrián, fundador de Keraben, fue uno de los impulsores de la creación de la FUE-UJI y su primer presidente. Su papel fue clave para consolidar desde el inicio un espacio estable de colaboración entre la universidad pública de Castellón y el tejido empresarial de la provincia.

Jesus Lancis y Francisco Carvajal, este martes en la UJI. / Manuel Casañ

La reincorporación de la firma supone para la Fundación recuperar una relación ligada a su propia historia. Lancis ha subrayado que el regreso de Keraben “supone recuperar una vinculación que forma parte de la propia historia de la Fundación y, al mismo tiempo, proyectarla hacia el futuro”. El rector de la UJI ha defendido que universidad y empresa comparten el reto de generar conocimiento, innovación y talento capaces de contribuir al progreso económico y social del territorio.

El presidente de la FUE-UJI también ha incidido en la importancia de reforzar los mecanismos que permiten trasladar el conocimiento generado en el campus al tejido productivo y acercar, a su vez, las necesidades y retos de las empresas a la universidad.

Universidad y empresa

La incorporación de Keraben refuerza el papel de la FUE-UJI como puente entre la Universitat Jaume I y el entorno empresarial castellonense. La Fundación trabaja precisamente para facilitar proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento, innovación, formación y oportunidades para el talento universitario.

Ese objetivo encaja con el mensaje trasladado por Francisco Carvajal, CEO de Keraben Grupo, quien ha señalado que volver al patronato supone “recuperar una relación histórica” y renovar el compromiso de la compañía con la UJI y con el desarrollo del territorio. Carvajal ha defendido la colaboración entre universidad y empresa como motor para impulsar la innovación, el conocimiento y el talento necesarios para afrontar los retos de futuro.

Keraben Grupo se reincorpora al Patronato de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa / Manuel Casañ

Ana Olucha también ha puesto el acento en el valor simbólico de la adhesión. La presidenta ejecutiva de la FUE-UJI ha destacado que no se trata únicamente de sumar una gran empresa al patronato, sino de recuperar a una compañía que forma parte de la historia de la Fundación. A su juicio, que Keraben vuelva a confiar en la entidad supone un reconocimiento a su papel como eslabón entre la universidad y las empresas.

Una firma presente en 125 países

Keraben Grupo es uno de los nombres históricos del sector cerámico castellonense. Fundada en 1974 y con sede en Nules, la compañía está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos. Su actividad se articula a través de tres marcas principales: Keraben, Metropol e Ibero.

La empresa mantiene una marcada vocación internacional y sus productos están presentes en más de 125 países. Su modelo de negocio se apoya en una extensa red de distribución y en la colaboración con arquitectos e interioristas, dos pilares que han consolidado su posicionamiento dentro del sector.

Al acto de adhesión también han asistido Sebastián Pla, presidente del Consejo Social de la UJI y vicepresidente de la FUE-UJI; Sofía Garné, secretaria del Consejo Social y secretaria del patronato de la Fundación; Gloria Serra, gerente de la FUE-UJI; y Antonio Montero, director financiero y de recursos humanos de Keraben Grupo.