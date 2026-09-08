La naranja sale de la parálisis en Castellón, pero arranca con precios más bajos que hace un año

Ha tardado más de lo habitual, pero la campaña citrícola empieza por fin a moverse. Después de varias semanas de parálisis total, a pie de campo se han empezado a cerrar las primeras operaciones de compraventa de naranjas y mandarinas. Y aunque la parte positiva es que el comercio comienza poco a poco a tomar posiciones de cara a la nueva temporada, también existe una señal de alerta para los agricultores de Castellón: hay menos variedades con cotización que hace un año por estas mismas fechas y los precios son más bajos.

La Lonja de Cítricos de Valencia ha publicado este lunes las primeras referencias de la campaña, que arrancará dentro de muy pocas semanas, y las cifras marcan un inicio más frío que el de 2025. La clemenules, la variedad estrella de la provincia, se paga en el campo a una media de 0,45 euros el kilo, un 22% menos que hace justo un año, cuando alcanzaba los 0,55 euros. La marisol cotiza ahora a 0,37 euros, frente a los 0,42 de principios de septiembre de 2025, mientras que la arrufatina se sitúa en 0,42 euros, por debajo de los 0,50 euros de la pasada campaña.

Con las naranjas ocurre algo similar. La navelina cotiza a una media de 0,27 euros el kilo, tres céntimos menos que hace un año, cuando se situaba en 0,30 euros. En el caso de la salustiana, todavía no hay cotizaciones publicadas, una situación que contrasta con la del ejercicio pasado, cuando por estas fechas ya se cerraban operaciones a un promedio de 0,31 euros el kilo.

Menos variedades

La comparación con el año pasado es significativa. Entonces, con una previsión de cosecha también corta, los tratos comenzaron antes y con un mayor abanico de referencias. Esta temporada, en cambio, las primeras cotizaciones llegan con cuentagotas. El mercado se ha abierto de forma más limitada, lo que a juicio de las organizaciones agrarias refleja la prudencia del comercio a la espera de comprobar la evolución real de la fruta, los calibres, los daños provocados por las plagas y la presión de la oferta exterior.

El dato resulta especialmente sensible porque Castellón afronta otra campaña marcada por la baja producción. A falta del aforo oficial, las previsiones de la Unió Llauradora sitúan la cosecha provincial en unas 553.524 toneladas de cítricos, apenas un 2% más que en la temporada anterior, la más baja de las últimas décadas. La clemenules volverá a moverse en mínimos, con unas 250.000 toneladas.

Collidors recolectando naranjas en una finca de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las organizaciones agrarias llevan semanas advirtiendo de que el mercado no se mueve únicamente por la disponibilidad de fruta local. La presencia de cítricos de terceros países, especialmente de Sudáfrica, vuelve a condicionar el inicio de la campaña valenciana. Los grandes operadores han retrasado parte de sus decisiones a la espera de comprobar el volumen y el calendario de entrada de fruta sudafricana en los mercados europeos.

La competencia exterior se ha convertido en uno de los factores que más inquietan al sector citrícola provincial. Sudáfrica cerró 2025 con un récord de 204 millones de cajas de fruta de 15 kilos exportadas y sus productores prevén para este año un nuevo incremento de entre el 3% y el 5%, hasta alcanzar entre 210 y 215 millones de cajas. Una parte relevante de ese volumen tiene como destino el mercado europeo, lo que puede solaparse con el inicio de la campaña valenciana.

Desde la Unió ya advertían hace unas semanas de que los operadores estaban pendientes de esos envíos antes de cerrar compras en el campo. La organización agraria apuntaba, además, que el contexto internacional puede favorecer una mayor presión sobre Europa, especialmente por las dificultades para colocar fruta en otros destinos comerciales.

A esa presión de terceros países se suma otro factor que está marcando el inicio de campaña: la araña roja. La plaga ha golpeado este año con fuerza a naranjas y mandarinas en distintas zonas citrícolas de Castellón y ha generado incertidumbre sobre el porcentaje final de fruta comercialmente afectada.