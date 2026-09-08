El precio de los coches de segunda mano rompe tópicos y se acelera en Castellón

Uno de los elementos fundamentales del sector de la automoción es el mercado de la segunda mano. En el mes de agosto se comercializaron en Castellón 1.886 turismos de ocasión, según las cifras facilitadas desde la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Un segmento que también está afectado por el incremento del coste de la vida. El precio medio de un coche usado ya roza los 13.000 euros, con 12.881 euros al término del pasado mes. A lo largo del presente año, las cifras en Castellón se mueven en estas magnitudes.

El incremento en la provincia es de un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Una subida que, destacan desde la entidad, es inferior a la evolución del coste de la vida. "Se muestra más moderado que el conjunto de los precios si se tiene en cuenta que el IPC de agosto repuntó al 4,3%", detallan. Pese a esta subida, el aumento de precios es inferior a la media autonómica, que se situó en el 2,4%. La provincia de Valencia repuntó un 1,2%, y la de Alicante se disparó un 4,1%.

Vehículos más antiguos

La recopilación elaborada desde Ancove replantea ideas preconcebidas sobre los vehículos de ocasión. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la mayor subida de precios no se da en los turismos más recientes, sino entre los que suman más de ocho años desde su matriculación. En Castellón, la cotización se elevó un 8,5%, la más alta del territorio autonómico. El precio medio en esta modalidad fue de 11.036 euros. Es una cantidad más alta que en Alicante (10.644 euros) y cerca de los 11.158 euros de Valencia.

En el cómputo nacional, la asociación remarca que las unidades más nuevas "siguen ganando adeptos; aumentan un 15% las ventas de los coches más caros, por encima de los 36.000 euros".

Cambios de propietario

A pesar de que los concesionarios de marcas disponen mayoritariamente de vehículos de entre cero y tres años, la gran mayoría de cambios de propietario de turismos se produce en el grupo de los que tienen más de ocho años de antigüedad. En Castellón, dos de cada tres transacciones corresponden a este segmento, con un 68,6% del total.

Por otro lado, el presidente de Ancove, Eric Iglesias, critica lo que considera un agravio del Gobierno respecto a las ayudas del plan Auto+. "Celebramos la continuidad de la ayuda, aunque denunciamos la incertidumbre que genera, pues el dinero presupuestado de 400 millones, 350 para particulares, ya está casi agotado y hay que esperar a una prórroga presupuestaria. Pero, sobre todo, en Ancove consideramos injusta la discriminación que supone que los coches electrificados de menos de 12 meses solo reciban ayudas si se comercializan a través de los concesionarios, dejando fuera a los más de 15.000 compraventas que hay en España", destaca.