El PSPV de Castellón reúne a sus alcaldables para iniciar la estrategia electoral

El PSPV ha desvelado el nombre de la mayoría de candidatos a las alcaldías de los municipios de la Comunitat Valenciana con más de 20.000 habitantes. Entre ellos destacan las novedades de Castelló, con Rafa Simó, y de Vicente Aparisi en Burriana. En la cita de mayo repiten Merche Galí en Almassora, Guillem Alsina en Vinaròs e Ilde Añó en Benicarló.

Los actuales alcaldes de Vila-real y la Vall d'Uixó, José Benlloch y Tania Baños, buscarán revalidar su cargo, y en Onda está previsto anunciar al candidato en el mes de noviembre. También queda pendiente Benicàssim, donde habrá primarias entre Paloma Pascual, la actual portavoz del PSPV en el consistorio, y Carolina Beltrán.

Preparativos electorales

Ahora, la dirección provincial socialista ha iniciado los preparativos para las municipales con una reunión del secretario general, Samuel Falomir, y los candidatos de las localidades más pobladas. "Tenemos los candidatos y candidatas, tenemos equipo y tenemos ocho meses para hacer algo todavía más importante: construir los mejores proyectos para nuestros pueblos y ciudades", señaló.

Además, dijo que los socialistas centrarán el trabajo en "las cosas que determinan realmente cómo vive la gente", especialmente el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios públicos, las oportunidades para los jóvenes, la actividad económica y el empleo, la calidad de los barrios y de los espacios públicos o los servicios que los ayuntamientos prestan cada día.

Alternativa socialista

"Allí donde gobernamos queremos seguir transformando y mejorando nuestros municipios, y allí donde no gobernamos queremos construir una alternativa sólida, útil y preparada para volver a merecer la confianza de la mayoría", continuó Falomir.

Falomir defendió que Castellón "debe tener un papel protagonista" tanto en la recuperación de gobiernos municipales como en el objetivo de contribuir a hacer de Diana Morant la primera presidenta de la Generalitat. "Ahora toca trabajar juntos, desde cada municipio, para transformar esa pulsión de cambio en una mayoría que vuelva a poner la Comunitat Valenciana en manos de un gobierno sensato y progresista", concluyó.