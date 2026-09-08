Cita con las urnas
El PSPV de Castellón reúne a sus alcaldables para iniciar la estrategia electoral
El secretario general de la provincia, Samuel Falomir, hace hincapié en los servicios públicos
El PSPV ha desvelado el nombre de la mayoría de candidatos a las alcaldías de los municipios de la Comunitat Valenciana con más de 20.000 habitantes. Entre ellos destacan las novedades de Castelló, con Rafa Simó, y de Vicente Aparisi en Burriana. En la cita de mayo repiten Merche Galí en Almassora, Guillem Alsina en Vinaròs e Ilde Añó en Benicarló.
Los actuales alcaldes de Vila-real y la Vall d'Uixó, José Benlloch y Tania Baños, buscarán revalidar su cargo, y en Onda está previsto anunciar al candidato en el mes de noviembre. También queda pendiente Benicàssim, donde habrá primarias entre Paloma Pascual, la actual portavoz del PSPV en el consistorio, y Carolina Beltrán.
Preparativos electorales
Ahora, la dirección provincial socialista ha iniciado los preparativos para las municipales con una reunión del secretario general, Samuel Falomir, y los candidatos de las localidades más pobladas. "Tenemos los candidatos y candidatas, tenemos equipo y tenemos ocho meses para hacer algo todavía más importante: construir los mejores proyectos para nuestros pueblos y ciudades", señaló.
Además, dijo que los socialistas centrarán el trabajo en "las cosas que determinan realmente cómo vive la gente", especialmente el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios públicos, las oportunidades para los jóvenes, la actividad económica y el empleo, la calidad de los barrios y de los espacios públicos o los servicios que los ayuntamientos prestan cada día.
Alternativa socialista
"Allí donde gobernamos queremos seguir transformando y mejorando nuestros municipios, y allí donde no gobernamos queremos construir una alternativa sólida, útil y preparada para volver a merecer la confianza de la mayoría", continuó Falomir.
Falomir defendió que Castellón "debe tener un papel protagonista" tanto en la recuperación de gobiernos municipales como en el objetivo de contribuir a hacer de Diana Morant la primera presidenta de la Generalitat. "Ahora toca trabajar juntos, desde cada municipio, para transformar esa pulsión de cambio en una mayoría que vuelva a poner la Comunitat Valenciana en manos de un gobierno sensato y progresista", concluyó.
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