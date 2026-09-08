SATSE alerta del riesgo de los falsos fisioterapeutas: lesiones, daños nerviosos y retrasos en la recuperación

Ponerse en manos de una persona que se presenta como fisioterapeuta sin contar con la titulación necesaria puede tener consecuencias importantes para la salud. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha aprovechado el Día Internacional de la Fisioterapia para alertar sobre el intrusismo profesional y las pseudociencias y reclamar un mayor control sobre quienes realizan tratamientos para los que no están habilitados. En la provincia de Castellón hay 765 fisioterapeutas colegiados, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La organización advierte de que estas prácticas pueden acabar provocando más dolor, lesiones musculares y de ligamentos, daños nerviosos o retrasos en la recuperación, además de impedir que se detecten correctamente problemas de salud de mayor gravedad.

El peligro de ponerse en manos de un falso profesional

SATSE denuncia la existencia de personas que actúan como si fueran fisioterapeutas en centros privados, domicilios particulares u otras instalaciones sin disponer de la formación universitaria necesaria. El sindicato califica esta situación de "clara estafa", al considerar que perjudica tanto a los profesionales titulados como a las personas que reciben estos tratamientos.

El sindicato recuerda que los conocimientos necesarios para ejercer se adquieren durante los cuatro años del Grado de Fisioterapia y señala que realizar actuaciones propias de esta profesión sin contar con la titulación oficial correspondiente puede constituir un delito de intrusismo profesional, recogido en el artículo 403 del Código Penal.

SATSE sostiene que estas prácticas continúan produciéndose porque las administraciones competentes no desarrollan suficientes actuaciones de inspección, seguimiento, vigilancia y sanción. Por ello, reclama reforzar los controles sobre aquellos centros o instalaciones que aseguran ofrecer servicios de Fisioterapia.

Lesiones y complicaciones

Uno de los principales problemas, según alerta la organización, es que el paciente no tiene garantías sobre la cualificación ni la habilitación de quien le está tratando. Esto puede dejarle especialmente desprotegido en caso de producirse un incidente o efecto adverso.

Una persona sin la formación adecuada puede carecer de los conocimientos necesarios para realizar una valoración clínica, identificar contraindicaciones, detectar signos de alarma, seleccionar el tratamiento correcto o responder ante posibles complicaciones.

SATSE advierte, además, de que un tratamiento inadecuado puede empeorar una lesión o enfermedad y retrasar la recuperación si se aplican técnicas incorrectas o se utilizan en momentos inadecuados.

Dolor, daños nerviosos o patologías que pasan inadvertidas

Las consecuencias pueden ir más allá. Las movilizaciones, manipulaciones o ejercicios realizados sin la preparación necesaria pueden generar más dolor, lesiones musculares o de ligamentos e incluso daños nerviosos.

El sindicato alerta también de que una persona sin formación puede no reconocer síntomas relacionados con fracturas, infecciones, problemas neurológicos, tumores o enfermedades cardiovasculares, con el consiguiente riesgo para el paciente.

Ante esta situación, SATSE pide colaboración para denunciar estas prácticas y reclama a las administraciones autonómicas y locales que refuercen los procesos de autorización, inspección y control de los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios.

Cuatro años de formación universitaria

La organización reivindica al mismo tiempo el papel de los fisioterapeutas y recuerda que únicamente los profesionales que cuentan con el Grado de Fisioterapia pueden desarrollar con garantías las actuaciones dirigidas a la recuperación, prehabilitación, habilitación, rehabilitación y readaptación de personas con patologías, disfunciones o discapacidades.

SATSE pone también en valor la especialización posterior de numerosos fisioterapeutas mediante másteres universitarios, cursos de formación continua y otras vías de especialización, y destaca la elevada cualificación de estos profesionales.

El sindicato cifra en más de 71.000 los profesionales de Fisioterapia que ejercen en España y aprovecha la celebración de su día internacional para reconocer su labor dentro del sistema sanitario.