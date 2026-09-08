El sorteo que nadie quiere ganar: Castellón elegirá a los candidatos a formar parte del tribunal del jurado el próximo 21 de septiembre

La Ciudad de la Justicia de Castellón celebrará este próximo 21 de septiembre a las 10.00 horas el sorteo para designar a las personas candidatas a formar parte de los jurados populares en el bienio 2027/28.

Este es un sorteo de carácter bienal. La última vez que se celebró tuvo lugar el 26 de septiembre del 2024 para seleccionar a 2.000 personas para la bolsa de candidatos para designar a las personas que podrían formar parte de los tribunales populares en los juicios del periodo 25/26.

Es un sistema informático el que selecciona con un muestreo aleatorio los nombres y apellidos de estas personas. El sorteo se efectúa con un ordenador, utilizando una combinación matemática que garantiza la aleatoriedad. El programa facilita la lista a través de combinaciones numéricas. No se visualizan nombres ni ningún otro dato que permita la identificación de los ciudadanos elegidos.

Tras el sorteo, se enviará una comunicación a los elegidos para que sepan que forman parte de la lista de potenciales jurados y puedan alegar en caso de que les afecte alguna de las situaciones de incompatibilidad, incapacidad o excusa que vienen recogidos en el artículo 8 de la Ley del Jurado. Entre ellos están ser español, mayor de edad, saber leer y escribir, ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia donde fuera cometido el delito, no estar impedido, física, psíquica o sensorialmente y estar en pleno ejercicio de los derechos políticos.

El proceso

A partir de aquí, serán los jueces decanos de los partidos judiciales a los que pertenezcan los municipios de los que son vecinos los ciudadanos elegidos quienes resuelvan las reclamaciones que se presenten. Posteriormente, se dará cuenta a la Oficina del Censo, que depurará la lista inicial.

La lista definitiva se comunicará a la presidencia de la Audiencia, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y a la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo.

Para cada juicio se vuelven a sortear y se extrae de la bolsa de candidatos ya depurada a 36 personas, que igualmente pueden volver a presentar alegaciones y excusas. Finalmente, el día de comienzo del juicio se convoca a al menos 20 de esos candidatos de los que resultarán seleccionados para formar parte del jurado nueve titulares y dos suplentes.

Por tanto, resultar incluido en el sorteo de septiembre supone entrar en la lista de candidatos, pero no implica necesariamente acabar participando en un juicio.

Qué compensación recibes

La función de jurado conlleva una compensación económica. La cuantía actualmente establecida es de 67 euros por cada día de desempeño efectivo de la función.

Los candidatos que acudan al proceso de selección de una causa concreta y finalmente no resulten elegidos como jurados reciben una compensación de 33,50 euros.

El régimen retributivo e indemnizatorio del desempeño de las funciones de jurado, viene regulado en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo. En él se contemplan tantos gastos de viaje, alojamiento y manutención.