Perspectivas
Turismo de septiembre en Castellón: se espera más ocupación en apartamentos que en hoteles
La consellera, Marián Cano, afirma que este mes "mantiene unas previsiones positivas para el alojamiento turístico"
La llegada de septiembre supone la vuelta a la normalidad para la mayoría de familias, pero esto no significa el final de la temporada vacacional. La Conselleria de Turismo ha difundido sus perspectivas hoteleras para este mes, que muestran cómo Castellón tendrá una ocupación media más elevada en apartamentos que en hoteles.
Según los datos aportados desde el departamento autonómico, los alojamientos hoteleros de Castellón alcanzarán el 74,4%, mientras que los apartamentos llegarán al 80%. De hecho, este porcentaje será el más elevado de toda la Comunitat en este apartado. En los destinos de interior, la ocupación de la provincia será del 46,7%.
Final del verano
La consellera de Turismo, Marián Cano, incidió en que septiembre "mantiene unas previsiones positivas para el alojamiento turístico y confirma que la Comunitat Valenciana continúa siendo una opción preferente también en el tramo final del verano".
Además, estas cifras "ponen de manifiesto la capacidad del sector para alargar la temporada y seguir generando actividad en nuestros destinos", y añadió que "la diversificación de la oferta y el trabajo conjunto con las empresas turísticas continúan siendo claves para reforzar la competitividad del destino".
Balance de agosto
El balance de agosto de la Generalitat expone que, en Castellón, la ocupación hotelera se situó en el 85,3%, con un mejor comportamiento del litoral, que alcanzó el 85,9%, y un 74,6% registrado en el interior de la provincia.
En apartamentos turísticos llegó al 90,5%, por delante del 87,3% de Alicante y del 85,1% de Valencia.
Sondeo turístico
El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, e incorpora, además, datos de Fundación Visit València, de Hosbec y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.
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