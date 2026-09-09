Más de 3.800 alumnos vuelven a las aulas en Onda en un curso que refuerza la educación inclusiva

Onda ha dado este miércoles la bienvenida al nuevo curso escolar 2026-2027 con más de 3.800 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de vuelta a las aulas. Un inicio de curso marcado por la coordinación con la comunidad educativa y por el refuerzo de la educación inclusiva, con la puesta en marcha de la nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) del IES Serra d’Espadà.

En concreto, el municipio cuenta este curso con 3.831 estudiantes matriculados: 694 alumnos en Educación Infantil, 1.672 en Primaria, 1.201 en Educación Secundaria Obligatoria y 264 en Bachillerato.

Onda ha dado este miércoles la bienvenida al nuevo curso escolar 2026-2027 con más de 3.800 alumnos / CASTELLÓN

Una vuelta al cole más inclusiva

Entre las principales novedades del curso destaca la apertura de la nueva Aula UECO en el IES Serra d’Espadà, que permite ampliar los recursos especializados dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales y dar continuidad a su formación en el propio municipio.

Con esta incorporación, Onda alcanza las cuatro aulas UECO, ubicadas en los CEIP Miralcamp y Mestre Caballero y en los IES El Torrelló y Serra d’Espadà. La nueva unidad permite, además, reforzar el itinerario inclusivo en Secundaria y facilitar que el alumnado pueda continuar su proyecto educativo cerca de sus familias.

Labores de mantenimiento

Asimismo, durante los meses de verano, el Ayuntamiento ha trabajado en labores de mantenimiento de las instalaciones educativas municipales para que estuvieran preparadas para recibir al alumnado con el inicio del nuevo curso.

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De cara al arranque del curso, el Ayuntamiento convocó el Consell Escolar Municipal, con participación de los equipos directivos de colegios e institutos, escuelas infantiles, escuelas de música, Centre FPA l’Aladern y la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local, para coordinar el inicio y el calendario de actividades.