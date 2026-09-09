A cuanto asciende la beca de comedor escolar para este curso: Educación ya barema las solicitudes

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha baremado un total de 184.089 solicitudes de ayudas de comedor escolar para el curso 2026/2027 en la Comunitat, lo que supone 2.257 solicitudes más que en el curso anterior, en que en Castellón hubo 16.000 beneficiarios.

Tras la baremación de las solicitudes y la aplicación de los criterios económicos y sociofamiliares establecidos en la convocatoria, un total de 64.475 alumnos y alumnas serán beneficiarios de una beca completa de comedor escolar.

La Dirección General de Centros Docentes ha publicado los listados provisionales de las ayudas, que pueden consultarse en los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como en los centros privados concertados que disponen de servicio de comedor.

Las familias podrán presentar alegaciones hasta el 23 de septiembre, aportando la documentación que consideren pertinente.

Baremación de solicitudes

En esta resolución provisional se han baremado 184.089 solicitudes. Las ayudas se han concedido atendiendo a la renta per cápita familiar y a las circunstancias sociofamiliares del alumnado, y se ha establecido en siete la puntuación mínima necesaria para resultar beneficiario de una ayuda de comedor escolar.

Además del alumnado que obtiene la ayuda en función de esta baremación, la convocatoria contempla distintos colectivos que acceden directamente a la beca completa de comedor por encontrarse en situaciones que requieren una protección especial o por reunir las condiciones previstas en la normativa reguladora.

La Generalitat destina este curso 76,27 millones de euros a las ayudas de comedor escolar, con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades, facilitar la conciliación de las familias y garantizar el acceso del alumnado a una alimentación adecuada durante la jornada lectiva.

En las becas de comedor se establece una ayuda máxima por comensal y día de asistencia. Para el curso 2026/2027, las cuantías serán de 4,35 euros para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; 5,54 euros para el alumnado de Educación Especial; y de hasta 12,35 euros para el alumnado de Escuela-Hogar.

Refuerzo de la atención al alumnado de las aulas UECO

La Conselleria continúa reforzando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros ordinarios. Durante el curso 2026/2027 se han habilitado 48 aulas más, una ampliación que también tiene su reflejo en las ayudas de comedor escolar.

En concreto, el número de beneficiarios escolarizados en aulas UECO pasa de 4.851 a 5.432 alumnos y alumnas, lo que representa un incremento de 581 beneficiarios y cerca de un 12 % más que en el curso anterior.

Las unidades específicas ubicadas en centros ordinarios permiten que el alumnado con necesidades educativas especiales reciba una atención adaptada y especializada dentro de un entorno educativo inclusivo. El crecimiento de estas unidades va acompañado de los recursos y servicios complementarios necesarios para atender adecuadamente al alumnado durante toda la jornada escolar.

Apoyo a la escuela rural

La Generalitat consolida también su apoyo a la escuela rural mediante el refuerzo de los comedores escolares ubicados en municipios rurales y en zonas en riesgo de despoblamiento.

La Conselleria considera el comedor escolar un servicio esencial para favorecer la permanencia del alumnado en los centros educativos de estos municipios, facilitar la conciliación familiar y contribuir a la cohesión territorial.

Por este motivo, para el curso 2026/2027 se mantiene la ayuda máxima de 5,65 euros destinada a garantizar la viabilidad económica de estos comedores, atendiendo a las especiales condiciones de prestación del servicio derivadas del menor número de usuarios y de la dispersión geográfica.

Noticias relacionadas

El refuerzo de los comedores escolares rurales forma parte de las medidas impulsadas por la Generalitat para garantizar que el alumnado disponga de servicios educativos de calidad con independencia del municipio en el que resida.