"El cáncer no afecta solo a la salud": Castellón acogerá un congreso clave para pacientes y familiares

Castelló se convertirá el próximo 19 de septiembre en punto de encuentro para pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y especialistas vinculados al ámbito oncológico con motivo del III Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunitat Valenciana, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer.

El programa del encuentro, que se celebrará en el Auditori de Castelló, abordará diferentes dimensiones de la enfermedad, combinando la perspectiva científica y sanitaria con la experiencia de las propias personas afectadas. Entre los contenidos previstos se encuentran mesas y sesiones dedicadas a la investigación en cáncer, la humanización de la atención oncológica, las organizaciones saludables, los derechos de las personas con cáncer y el impacto sociolaboral de la enfermedad.

Talleres prácticos: desde la logopedia a la fisioterapia

La jornada también prestará especial atención a aspectos relacionados con el bienestar y la calidad de vida. Para ello, el Congreso contará con talleres prácticos de ejercicio físico y fisioterapia aplicada al paciente oncológico, logopedia y estimulación cognitiva. Pacientes y familiares compartirán públicamente sus experiencias y pondrán el foco en las necesidades reales que surgen a lo largo del proceso oncológico.

Os invitamos a todos al III Congreso para personas con Cáncer y familiares de la Comunidad Valenciana💚

Un espacio para compartir conocimiento y experiencias

Según Maira Barrieras, presidenta de la Junta Provincial de Castellón, destaca que "el cáncer no afecta únicamente a la salud de una persona, sino también a su entorno, a su bienestar emocional, a su vida social y, en muchos casos, a su situación laboral. Este Congreso nos permite poner todas estas necesidades sobre la mesa y escuchar directamente a quienes conviven con la enfermedad".

Por su parte, la gerente Salomé Esteller ha puesto el foco “en el apoyo de las universidades que tienen campus en la provincia y a las asociaciones que trabajan con nosotros creando una red de tejido asociativo de la provincia, como son Cocemfe, Dragon boat, supervivientes de cáncer, Cruz Roja Española, Miareola prótesis, Asociación Cáncer Metastásico, Adi-Cas (Asociación de personas con Diabetes de Castellón), Alcer-Castalia y Fundación Ateneu; así como todos los colegios oficiales asistentes”.

Presentación oficial. / Mediterráneo

El acto de apertura institucional de la cita, patrocinada por Daiichi-Sankyo y AstraZeneca, tendrá lugar a las 9.30 horas en el Auditori. La Asociación Española Contra el Cáncer invita a pacientes, familiares, profesionales y personas interesadas en conocer los últimos avances y recursos relacionados con el cáncer a participar en este encuentro, para lo cual familita el siguiente link de inscripción: https://veci.eventszone.net/myCongress/fhome.php?thisFormCongress=aecc26&thisFormLanguage=es

Objetivos principales

El III Congreso pretende favorecer el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes implicados en el abordaje del cáncer y contribuir a visibilizar aquellos aspectos que van más allá del tratamiento médico de la enfermedad.

La investigación, la innovación, la humanización y el acompañamiento integral serán algunos de los ejes de una jornada que busca ofrecer una visión amplia de las necesidades de las personas con cáncer y sus familias.

En este sentido, desde la Asociación Española Contra el Cáncer se destaca la importancia de generar espacios en los que pacientes, familiares y profesionales puedan compartir experiencias, conocimiento y herramientas para afrontar el proceso oncológico.