Castellón es la provincia que más aporta al 'Idealista público' creado por el Gobierno

Hay una sensación generalizada de que las administraciones actúan con lentitud ante el problema de la vivienda. Pese a ello, en los últimos meses se han presentado diferentes iniciativas para aliviar esta situación. A finales de julio, la entidad estatal Casa 47 presentó la primera convocatoria de alquileres asequibles, repartidos en diferentes puntos de nuestro país. Desde ese día se puede tener acceso a la oferta en lo que se ha venido a llamar el Idealista público, en referencia al conocido portal inmobiliario.

El origen de la mayor parte de esta oferta es la bolsa de edificios recuperados por el llamado banco malo, la Sareb. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo esta semana una presentación oficial de esta iniciativa, que parte con 800 referencias. Curiosamente, la principal aportación viene de Castellón.

Primera remesa

La primera remesa de alquileres se sitúa en cinco comunidades autónomas: la Comunitat Valenciana aporta justo la mitad, con 401 viviendas. Castellón está a la cabeza, con 157 hogares, seguida muy de cerca por Alicante, con 153, y Valencia, con 91. El resto de territorios son Galicia (99 viviendas), Cataluña (93), Navarra (34) y Asturias (18).

Este dato coincide con las cifras del Ministerio de Vivienda, que año tras año refleja cómo Castellón es una de las provincias que más tarda en digerir los efectos del crack inmobiliario de 2008, origen de muchos de los inmuebles que ahora se ponen en alquiler.

Plazo ampliado

Todas estas referencias de Casa 47 ya fueron difundidas este verano y, desde ese momento, está abierto el plazo de inscripción. Una de las novedades anunciadas es la ampliación del periodo para apuntarse. En un principio finalizaba este jueves 10 de septiembre, pero habrá unos días más para optar a ellas, hasta el lunes 21 de septiembre.

En cuanto a las viviendas disponibles en Castellón, la localidad que más unidades aporta es Xilxes, con 40, seguida de Benicarló, con 24, y Vila-real, con 23. También hay 18 en Castelló, 18 en Peñíscola, 12 en Burriana, 10 en Sant Joan de Moró, 7 en Moncofa y 5 en Sant Jordi. Es significativo que entre las localidades incluidas haya cuatro de las más pobladas de la provincia, donde la presión del mercado del alquiler ha crecido en los últimos tiempos.

Precios y requisitos

La superficie de estos inmuebles se sitúa entre los 30 y los 160 metros cuadrados, con un precio mensual marcado entre los 350 y los 824 euros al mes, dependiendo de la promoción de que se trate y del municipio en el que se encuentre.

La inscripción se realiza a través de la página web de Casa 47, que detalla todas las viviendas disponibles en esta primera convocatoria. Los usuarios pueden conocer más características de ellas e incluso ver fotografías del interior, como las que acompañan este texto. Entre los requisitos generales figura tener nacionalidad española o residencia legal, ser mayor de edad o menor emancipado y, salvo determinadas excepciones, no disponer de otra vivienda en propiedad. La renta anual neta de la unidad de convivencia deberá situarse entre 2 y 7,5 veces el IPREM, entre 16.800 y 63.000 euros netos.

Sorteo ante notario

La asignación se hará mediante sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenará el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su lista de viviendas solicitadas. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de llaves.

Una de las características es que el contrato puede durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantenga la mayor parte de las condiciones", menciona esta entidad. Tras esta primera convocatoria se espera incorporar 1.500 viviendas nuevas próximamente, según anunció Pedro Sánchez.