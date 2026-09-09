Inicio de curso: Cerca de 4.600 alumnos vuelven a las aulas en Almassora con nuevos proyectos educativos y mejoras en los centros

Cerca de 4.600 alumnos y alumnas han regresado este miércoles a las aulas en Almassora con el inicio del curso escolar 2026-2027. Los seis colegios públicos de la localidad han abierto de nuevo sus puertas, al igual que los institutos IES Álvaro Falomir e IES Vila-roja y el Centro de Formación Profesional Cervantes, así como la escuela infantil San José, dando comienzo a un nuevo curso que estará marcado por importantes avances en materia de infraestructuras educativas.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, han visitado esta mañana la escuela infantil San José para acompañar al alumnado y al personal del centro en el inicio del curso y poner en valor las actuaciones que se están impulsando.

Precisamente, la escuela infantil San José afrontará próximamente una remodelación integral, un proyecto que permitirá transformar por completo sus instalaciones. Este proyecto se engloba dentro del plan Edificant de la Conselleria de Educación y que cuenta con un presupuesto de 1.485.142,13 euros.

La intervención contempla la demolición de una parte del centro educativo, la que se encuentra más obsoleta, como la zona donde se encuentra la cocina, y la reforma de parte de las dependencias. Durante el desarrollo de las obras, que arrancará en los próximos meses, está previsto que el alumnado se traslade al espacio educativo habilitado en la calle Cervera del Maestrat, en las instalaciones que anteriormente ocupaba el colegio Santa Quitèria.

Vuelta al cole 2026 en Almassora. / Ajuntament d'Almassora.

El nuevo IES Álvaro Falomir, otro de los grandes hitos del curso

Sin duda, otro gran proyecto que marcará el curso será la puesta en funcionamiento completa del nuevo IES Álvaro Falomir, cuya segunda fase se encuentra en su recta final. Está previsto que, en los próximos meses, se ponga en funcionamiento en su totalidad. La actuación cuenta con una inversión global de 14 millones de euros y constituye la obra pública de mayor coste ejecutada hasta la fecha en Almassora.

Los centros, a punto tras el verano

Coincidiendo con el periodo estival, el Ayuntamiento de Almassora ha desarrollado un amplio programa de mantenimiento, jardinería reparación, limpieza y acondicionamiento en los seis colegios públicos para garantizar que las instalaciones estuvieran preparadas para el inicio de las clases y minimizar las molestias al alumnado.

Los trabajos han sido ejecutados por los alumnos-trabajadores del Centro de Formación y Empleo, que participan en cursos financiados por Labora, así como por el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML) y el servicio de jardinería municipal.

Almassora suma una tercera aula UECO

El nuevo curso incorpora también un importante avance en materia de inclusión educativa con la puesta en marcha de una nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en el CEIP Cardenal Cisneros. Con esta incorporación, Almassora contará con tres aulas UECO, junto a las ya existentes en los colegios Riu Millars y Regina Violant.

Estas unidades permiten ofrecer una atención especializada al alumnado con necesidades educativas especiales, combinando el apoyo intensivo con la participación en entornos educativos ordinarios.

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha destacado que la puesta en marcha de esta tercera aula UECO “supone seguir avanzando hacia una educación más inclusiva y con más recursos para atender las necesidades de cada alumno”.

Cheque escolar para facilitar la vuelta al cole

Inicio de curso en Almassora. / Ajuntament d'Almassora

Las familias del alumnado de primero y segundo de Primaria de los seis colegios públicos de Almassora cuentan un año más con el cheque escolar municipal, una iniciativa dotada con 18.000 euros y destinada a facilitar la adquisición del material escolar necesario para el desarrollo del curso.

El programa permite que sean los propios centros educativos los encargados de adquirir el material en librerías y papelerías de la localidad, para posteriormente distribuirlo entre el alumnado. De esta manera, además de facilitar la vuelta al cole a las familias, la iniciativa contribuye a dinamizar el comercio local.

Cerca de 3.800 agendas jóvenes

El Ayuntamiento también distribuirá con motivo del inicio del curso cerca de 3.800 agendas jóvenes entre el alumnado de Primaria de los seis colegios públicos, así como entre los estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de los tres centros de Secundaria de Almassora.