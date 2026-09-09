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El colegio de la Villa de El Toro estrena curso escolar con 18 alumnos

El inicio del curso 2026-2027 llega acompañado de la escuela matinera, el comedor municipal y extraescolares gratis, tres servicios que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral

Inicio curso escolar

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Ramón Pérez

Castellón

El colegio de Infantil y Primaria de la Villa de El Toro ha abierto este miércoles sus puertas para dar comienzo a un nuevo curso escolar con 18 alumnos, dos más que el año pasado, consolidando así el crecimiento de la comunidad educativa en esta localidad del Alto Palancia.

José Arenes, alcalde de la población, ha destacado “la ilusión con la que afrontamos cada curso y la satisfacción de ver cómo, año tras año, aumenta el número de niños que llenan de alegría nuestras aulas”. “Pasamos de 9 alumnos hace dos años a los 16 el pasado curso y ahora ya somos 18”, ha apuntado.

En este sentido, Arenes ha incidido en que este crecimiento de alumnos matriculados ha permitido que el colegio de El Toro se convierta en el centro con mayor número de alumnos del CRA Peñascabia, al que pertenecen localidades como Barracas, Torás, Teresa y Bejís. “Hace apenas unos años nos enfrentábamos a la preocupación de mantener abierto nuestro colegio y hoy somos el centro con más alumnado del CRA Peñascabia”, ha subrayado.

Servicios complementarios

Además, el inicio del curso 2026-2027 llega acompañado de la escuela matinera, el comedor municipal y extraescolares gratis, tres servicios que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral y garantizan a las familias de la Villa de El Toro el acceso a recursos educativos de calidad desde edades tempranas.

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“Para nosotros es fundamental que las familias puedan contar con estos servicios y que nuestros niños tengan todas las facilidades para crecer, aprender y formarse en su propio pueblo. Tener el colegio abierto y seguir aumentando el número de alumnos demuestra que estamos avanzando y que la Villa de El Toro tiene futuro”, ha señalado el primer edil.

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