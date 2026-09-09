La demanda de fisioterapia crece en Castellón mientras faltan profesionales en la pública

La demanda de fisioterapia continúa creciendo en Castellón, pero la incorporación de profesionales al sistema sanitario público no avanza al mismo ritmo. Aunque la provincia cuenta actualmente con 816 fisioterapeutas colegiados, 50 más que en 2025, todavía existen centros de salud que no disponen de estos profesionales y las listas de espera continúan siendo uno de los principales problemas para acceder al servicio. Así lo explica la delegada en Castellón del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat, Rocío Chiva.

El aumento de las necesidades asistenciales responde a varios factores. Entre ellos figuran el envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, la extensión de las enfermedades crónicas y los problemas musculoesqueléticos o unos hábitos de vida cada vez más sedentarios. A ello se suma una mayor conciencia sobre el papel de la fisioterapia no solo para recuperarse de una lesión, sino también para prevenir problemas, conservar la autonomía y mejorar la calidad de vida.

Más demanda de fisioterapia

La necesidad de este tipo de atención ha aumentado durante los últimos años. Una evolución a la que también contribuye el cambio en la percepción de estos profesionales entre los pacientes.

Así, Chiva alude a un mayor conocimiento que tiene actualmente la población sobre los beneficios de la fisioterapia y sobre sus diferentes ámbitos de actuación. "La fisioterapia ha dejado de asociarse únicamente a la recuperación después de una lesión y cada vez se demanda más para prevenir problemas, mantener la capacidad funcional y acompañar a personas con patologías crónicas", señala.

Sin embargo, esta mayor demanda se encuentra con las dificultades que todavía existen para acceder a la fisioterapia dentro del sistema público.

Las listas de espera siguen siendo un problema

Las listas de espera continúan condicionando el acceso de los pacientes en el sistema público. Entre las razones se encuentra un circuito asistencial que todavía obliga, en numerosos casos, a pasar por diferentes profesionales y listas de espera antes de recibir atención fisioterapéutica.

"Aunque se han producido avances y actualmente existe la posibilidad de derivación directa desde Medicina de Familia a Fisioterapia en determinadas patologías, esta vía todavía no está generalizada a todas las situaciones clínicas", señala Chiva.

Desde el ámbito colegial se reclama avanzar hacia un modelo en el que estos profesionales tengan una mayor capacidad de respuesta dentro de Atención Primaria. "Una intervención fisioterapéutica temprana puede contribuir a mejorar la funcionalidad de los pacientes y, en determinados casos, evitar la cronificación de problemas y reducir la presión sobre otros niveles asistenciales", resalta.

Déficit de fisioterapeutas en la sanidad pública

Uno de los principales problemas continúa siendo la falta de profesionales. Actualmente trabajan aproximadamente 850 fisioterapeutas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana.

La proporción se sitúa en torno a un fisioterapeuta por cada 26.000 habitantes en Atención Primaria y uno por cada 15.000 habitantes en el ámbito hospitalario. Unas cifras que, según los profesionales, evidencian que todavía existe un amplio margen para reforzar las plantillas.

La situación resulta especialmente visible en Castellón, donde todavía existen centros de salud sin fisioterapeuta, pese a que estos profesionales ya forman parte de los equipos de Atención Primaria.

En la ciudad de Castellón disponen actualmente de fisioterapeutas los centros de salud Fernando el Católico, Gran Vía, Illes Columbretes y CSI Grau, además de los profesionales destinados en los hospitales.

El colectivo considera necesario continuar incorporando efectivos especialmente en Atención Primaria, pero también en otros espacios asistenciales en los que todavía tienen una presencia limitada.

La delegada en Castellón del colegio oficial de fisioterapeutas de la Comunitat, Rocío Chiva. / ICOFCV

Más pacientes recurren a consultas privadas

Las dificultades para recibir atención con rapidez en la sanidad pública explican también, en buena medida, el crecimiento de las consultas privadas de fisioterapia.

Las listas de espera y la limitada disponibilidad de profesionales en determinados recursos públicos llevan a algunos pacientes a acudir al ámbito privado para intentar ser atendidos con mayor rapidez.

A ello se une el creciente conocimiento entre la población de las diferentes aplicaciones de la fisioterapia. La prevención, el mantenimiento de la funcionalidad o la atención a pacientes con patologías crónicas han ampliado considerablemente el ámbito tradicional de actuación de estos profesionales.

De 766 a 816 colegiados en Castellón

En paralelo al aumento de la demanda también continúa creciendo el número de profesionales. Castellón cuenta actualmente con 816 fisioterapeutas colegiados, frente a los 766 contabilizados en 2025.

Son 50 profesionales más en apenas un año, lo que representa un crecimiento aproximado del 6,5%.

Este incremento refleja la expansión de la profesión y coincide con una demanda cada vez mayor de servicios de fisioterapia por parte de la población. Sin embargo, el aumento del número total de colegiados no ha eliminado el déficit existente dentro del sistema sanitario público.

El peligro de acudir a un falso fisioterapeuta

Los profesionales también llaman la atención sobre otro problema: el intrusismo. Recibir tratamiento por parte de una persona que no cuenta con la titulación necesaria puede suponer un riesgo directo para la salud del paciente.

"Antes de aplicar un tratamiento, el fisioterapeuta debe realizar una valoración, establecer un diagnóstico fisioterapéutico y un razonamiento clínico que permita determinar qué intervención es adecuada y segura para cada persona", recuerda Chiva.

Por tanto, una persona sin la cualificación necesaria puede no detectar contraindicaciones, patologías que requieren ser derivadas a otro profesional sanitario o situaciones en las que determinadas técnicas podrían resultar perjudiciales.

Las consecuencias pueden ir desde el retraso de un diagnóstico o tratamiento adecuado hasta el empeoramiento del problema que presenta el paciente.

Por este motivo, la recomendación es comprobar siempre que la atención procede de un fisioterapeuta titulado y colegiado y acudir a centros sanitarios debidamente autorizados. Ante una sospecha de intrusismo, se aconseja denunciar la situación ante los organismos correspondientes.

El reto: más fisioterapia en centros de salud, UCI y atención domiciliaria

El futuro de la profesión pasa, según el colectivo, por conseguir una mayor presencia de los fisioterapeutas dentro del sistema sanitario.

Entre los ámbitos donde se reclama reforzar su implantación aparecen todos los centros de salud, las unidades de hospitalización a domicilio, las UCI y otros dispositivos asistenciales en los que su presencia todavía no está suficientemente desarrollada.

La combinación de una población más envejecida, un mayor número de patologías crónicas y una creciente preocupación por mantener la autonomía hace prever que la necesidad de atención fisioterapéutica continúe ocupando un papel cada vez más destacado.