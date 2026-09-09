La Diputación de Castellón renueva el convenio con Cáritas y destina 190.000 euros a su labor social

La Diputación de Castellón ha renovado el convenio de colaboración con Cáritas a través del cual la institución provincial destina 190.000 euros para mejorar la atención y acompañamiento a personas sin hogar.

"Cáritas es un ejemplo de compromiso, solidaridad y entrega con las personas que más lo necesitan. Y desde la Diputación de Castellón siempre vamos a estar al lado de esa labor callada y entregada de quienes dedican su tiempo y su trabajo a favor de los demás", expresó la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Con estas palabras, ensalzó la labor social que realiza Cáritas y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con las entidades que trabajan cada día para "garantizar las necesidades básicas a las personas más desfavorecidas de la provincia".

En este sentido, la dirigente provincial anunció la renovación del convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón con una subvención de 190.000 euros. "Para el gobierno provincial es una prioridad promover políticas y actuaciones sociales dirigidas a las personas más vulnerables de nuestra tierra, buscando siempre mejorar su calidad de vida", señaló Barrachina.

Así pues, el objetivo del convenio, tal y como explicó la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, es financiar la ejecución del proyecto de atención y acompañamiento a personas sin hogar durante el ejercicio 2026, mediante la prestación de servicios de acogida, alojamiento temporal, manutención, higiene, atención social y acompañamiento integral dirigidos a personas en situación de sinhogarismo o grave exclusión social de la provincia de Castellón.

"Gracias a este convenio, además de garantizar recursos y servicios esenciales a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, también respaldamos el trabajo que Cáritas desarrolla cada día para acompañarles", destacó Torlà.

Al respecto, la diputada provincial puso en valor el trabajo que realizan las personas voluntarias, destacando que su implicación resulta "imprescindible" para llegar a quienes más apoyo necesitan, e incidió en la apuesta de la institución provincial por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Castellón.

"La voluntad de la Diputación de Castellón de colaborar con Cáritas es constante y vamos a seguir trabajando para mejorar la atención a las personas más vulnerables de Castellón", resaltó la diputada provincial, quien hizo hincapié en la necesidad de seguir colaborando con organizaciones que trabajan cada día con las personas para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.