Así funciona Acompaña, el nuevo servicio 24 horas de Sanidad contra el suicidio

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha Acompaña, un nuevo servicio disponible las 24 horas y los 365 días del año para realizar un seguimiento proactivo de personas con alto riesgo suicida o que hayan realizado una tentativa previa, además de prestar apoyo a sus familiares y a los de personas fallecidas. El recurso tendrá capacidad para atender anualmente a 6.300 personas y cuenta con una inversión de 13,5 millones de euros para cuatro años.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado el nuevo servicio, que funcionará en coordinación con las Unidades de Salud Mental del sistema sanitario público. "Un proyecto complementario, porque no viene a quitar a nada, sino viene a sumar a los dispositivos asistenciales que ya tenemos esta plataforma dinámica, ágil y eficaz para poder asistir a estos pacientes", ha señalado.

El sistema dará el primer paso

Gómez ha explicado que la principal novedad es que no será necesario que la persona solicite ayuda para recibir seguimiento, sino que serán los profesionales de Salud Mental quienes identifiquen a los pacientes y estos decidirán voluntariamente si participan. Los profesionales de Acompaña realizarán el primer contacto y mantendrán posteriormente un seguimiento "activo y programado".

De este modo, al conservar el expediente se evita al paciente "tener que decir constante y permanentemente qué es lo que les pasa". "No podemos dejar toda la iniciativa de pedir ayuda en manos de una persona que atraviesa un momento de especial vulnerabilidad", ha reivindicado Gómez.

El conseller de Sanidad ha presentado el nuevo servicio Acompaña. / Mediterráneo

Cuando Salud Mental identifique un riesgo y la persona acepte incorporarse a Acompaña, será el propio sistema el que dé el primer paso, mantenga el contacto y haga posible la continuidad del seguimiento.

El primer contacto se realizará en un máximo de 48 horas tras una tentativa y de 72 horas ante un alto riesgo sin intento previo. A partir de ahí, la Unidad de Salud Mental de referencia aprobará un Plan de Intervención Personalizado que establecerá las necesidades de cada paciente, la frecuencia del seguimiento y su duración.

"La Unidad de Salud Mental decide qué necesita cada paciente, la intensidad del seguimiento y su duración. Los profesionales de Acompaña aportan capacidad adicional para que ese seguimiento pueda realizarse de forma continuada, personalizada y coordinada", ha recalcado.

Diferente al teléfono 024

Gómez ha precisado que el nuevo recurso es distinto y complementario a la línea telefónica estatal 024. Mientras esta responde a quien realiza una llamada, Acompaña parte de personas ya identificadas por el sistema sanitario y mantiene con ellas un seguimiento continuado por videoconferencia, sin depender de que vuelvan a pedir ayuda por iniciativa propia.

El objetivo es reducir la pérdida de contacto tras una tentativa o una situación de riesgo elevado. Además, permitirá un intercambio "ágil y seguro" de información con los equipos asistenciales mediante un portal web específico, con circuitos diferenciados para la coordinación ordinaria y las situaciones urgentes.

Psicólogos y dispositivos de geolocalización

El servicio contará con 36 psicólogos de atención directa y seis de supervisión, un Centro de Atención para la Prevención del Suicidio y sedes en Alicante, Castellón y Valencia.

También incorporará soluciones de teleasistencia móvil, como dispositivos portátiles, una aplicación para smartphones y dispositivos de geolocalización cuando sea necesario, para hasta 2.000 personas con tentativas previas. El servicio contará además con herramientas de accesibilidad como video-interpretación para personas sordas y traducción simultánea en hasta 51 idiomas.

Su cartera incluye 12 programas psicosociales, entre ellos adherencia terapéutica, soledad no deseada, higiene del sueño, duelo, bullying y ciberbullying, que se desarrollarán mediante videoconferencia. También habrá un teléfono gratuito disponible las 24 horas durante todo el año para necesidades inmediatas.

Igualmente, ofrecerá atención específica presencial a familiares y supervivientes después del fallecimiento de un familiar o una tentativa. Además, se desarrollará un programa específico dirigido a los profesionales que participan en el servicio.

Seguimiento para evitar nuevas tentativas

El modelo LIVE LIFE de la Organización Mundial de la Salud incluye la identificación precoz, la evaluación y el seguimiento entre las intervenciones clave para la prevención del suicidio. Según los datos expuestos por Sanidad, cerca del 80% de las personas fallecidas por suicidio había contactado con algún recurso sanitario durante el año previo.

Programas de recontacto activo como VigilanS, implantado en Francia desde 2015, han logrado reducir en torno a un 40% el riesgo de repetición entre las personas incluidas.

Gómez ha asegurado que, por esta combinación de prestaciones y dimensión, la Comunitat Valenciana se convierte en la primera autonomía en ofrecer un servicio de estas características, basado en un seguimiento proactivo y que no depende de que la persona afectada solicite ayuda.

Descenso de los indicadores

La puesta en marcha de Acompaña coincide, según Sanidad, con una evolución favorable de los indicadores de conducta suicida en la Comunitat Valenciana. Según los datos provisionales del INE, la tasa de suicidio ha pasado de 8,97 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 7,72 en 2025, lo que supone un descenso del 13,9% en dos años.

Entre los menores de 30 años, los fallecimientos disminuyeron de 52 casos en 2024 a 32 en 2025, un 38,5% menos, frente al aumento del 18,5% registrado en el resto del país.

Los registros asistenciales reflejan también un descenso del 6,9% en la tasa de urgencias hospitalarias por autolesiones desde 2023, mientras que la proporción de estos episodios que requiere ingreso ha bajado del 16,6% en 2023 al 14,8% en 2025.

"Encadenamos dos años de descenso después de dos legislaturas de aumento prácticamente constante y, al mismo tiempo, están disminuyendo las urgencias por autolesiones y la necesidad de ingreso. Son señales objetivamente favorables, pero no permiten complacencia ni atribuir el resultado a una sola actuación. Precisamente ahora debemos profundizar en la prevención y consolidar esta evolución", ha subrayado Gómez.

Acompaña se suma a las actuaciones del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que en los dos últimos años ha incorporado 701 puestos a Salud Mental, un 59% más que al inicio de la legislatura, ha extendido el Programa de Prevención Escolar al 54% de la población escolar y ha desplegado 22 Unidades de Detección Precoz. Estas ya han atendido a 4.615 escolares y realizado más de 20.000 consultas, un 20% de ellas por ideación suicida.