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Furor por llevarse el macrocontrato de carreteras de Castellón: la inversión asciende a 104 millones de euros

La licitación, repartida en tres lotes diferentes, recibe un total de 35 ofertas

Una de las carreteras de la red autonómica en Castellón.

Una de las carreteras de la red autonómica en Castellón. / Mediterráneo

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La guerra en Oriente Medio ha supuesto el encarecimiento generalizado de los precios, con una inflación interanual que ha rebasado el 4%. Algo que tiene un efecto sobre las obras públicas: la subida de los costes de materiales y la energía provoca que algunas licitaciones queden desiertas o con pocas empresas interesadas en optar al contrato.

Una circunstancia que no se da en una de las inversiones estelares de la Generalitat Valenciana en los últimos tiempos. Es el macrocontrato de mantenimiento de carreteras de titularidad autonómica en Castellón, valorado en 104 millones de euros.

Ofertas presentadas

Tras el preceptivo acuerdo del pleno del Consell, la licitación vio la luz a mediados de junio y, transcurrido el verano, se ha desvelado cuántas empresas están interesadas en optar a uno de los tres lotes. En los viales correspondientes a la zona norte se han recibido 10 propuestas. La parte central suma 12 compañías interesadas, mientras que el tercio sur cuenta con 13 ofertas.

Son 35 alternativas en total, que han pasado la primera criba de comprobación de los documentos presentados. Ahora, la mesa de contratación seguirá el análisis de las memorias técnicas para elegir a los tres adjudicatarios.

Cuatro años de contrato

El contrato tiene una vigencia de cuatro años, que comprende el periodo 2026-2030. Durante este tiempo, las empresas resultantes deberán encargarse de garantizar el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones viales de Castellón que dependen de la administración autonómica.

Algo que no solo incluye carreteras, sino también vías ciclistas, ciclorrutas y vías verdes. El presupuesto base de la licitación asciende a 93 millones de euros, que son la suma de los 31 millones en los que se divide cada uno de los lotes.

Revisión de precios

Uno de los motivos por los que se han sumado tantas compañías tiene que ver con la posibilidad de revisar los precios. Algo que se justifica "porque, en el contexto económico actual, se estima que es la mejor opción para el interés general y para facilitar que el contrato se ejecute adecuadamente", recoge uno de los anexos de la licitación.

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Este contrato de carreteras ha disparado las cifras de contratación pública en la provincia en el primer semestre del año. Solo esta licitación concentra el 58% de todas las inversiones recogidas por las diferentes administraciones en la primera mitad de año.

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