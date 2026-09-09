La Generalitat planta cara a pinganillos e IA en los exámenes de oposiciones

La Generalitat valenciana utilizará por primera vez dispositivos antifraude para reforzar las garantías de seguridad, transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de acceso al empleo público, según ha informado en un comunicado.

Esta medida se pondrá en marcha a partir de este mismo jueves durante la realización del primer ejercicio de la convocatoria 3/25 de la OPE 2025 del cuerpo superior de la Abogacía de la Generalitat.

Contra pinganillos y dispositivos con IA

Los dispositivos antifraude están orientados a la detección del posible uso de pinganillos o de aparatos que incorporen Inteligencia Artificial, como relojes o gafas inteligentes, que podrían comprometer el desarrollo de las pruebas.

La incorporación de estas herramientas responde, según la Generalitat, "al compromiso con la modernización de la administración pública y la adaptación de sus procedimientos a los avances tecnológicos, tanto para mejorar los servicios públicos como para prevenir nuevas formas de fraude".

Más seguridad en los exámenes

Con esta iniciativa, la Administración valenciana "da un paso adelante en la protección de los principios de mérito, capacidad e igualdad que rigen el acceso al empleo público y garantiza que todas las personas aspirantes compitan en las mismas condiciones".

Tras esta primera experiencia, la Generalitat, a través de la Dirección General de Función Pública, integrada en la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, prevé extender progresivamente el uso de estos dispositivos a los distintos procesos selectivos que convoque.

El objetivo es consolidar así un modelo de selección "más seguro, moderno y adaptado a los retos tecnológicos actuales".