Inicio de curso para 98.000 alumnos de Castellón: "Me he cogido permiso en el trabajo para poder acompañar a mi hija en su primer día"

Nervios, ilusión, alguna lágrima... Más de 98.000 alumnos de enseñanzas generales de la provincia de Castellón han comenzado este miércoles el curso de forma oficial. Para los más pequeños, que se incorporan por primera vez al sistema educativo, la jornada de hoy, aunque escalonada, ha sido muy especial. "Me he cogido permiso en el trabajo para poder acompañar a mi hija en su primer día", señalaba una madre, a las puertas del centro educativo en la capital de la Plana. Para los de cursos posteriores, la de hoy es una jornada de reencuentro. "Ya tenía ganas de volver y ver a sus compañeros", señalaba un padre, en referencia a su hijo de segundo de Primaria.

Este curso vendrá marcado, según expuso la titular de la Conselleria de Educación, Carmen Ortí, de un incremento de profesorado y de un descenso de las ratios, así como de la implementación de mejoras laborales para los docentes, con un incremento salarial y de días de libre disposición, más recursos para la atención a la diversidad y 11 nuevos centros educativos en Castellón. Por el contrario, las organizaciones sindicales critican que los problemas del curso pasado se siguen arrastrando y reclaman más recursos para inclusión, mejora de infraestructuras, menores ratios. Con la huelga en suspenso, pero continuando con las movilizaciones. De hecho, este sábado hay convocada una manifestación en Castellón, Valencia y Alicante.