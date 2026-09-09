El pasado desconocido del padre de Rita Barberá, con lazos en Ares: dos años en tres prisiones diferentes

José Barberá Armelles, padre de la alcaldesa de València durante 24 años, Rita Barberá, fue, a lo largo de su vida, muchas cosas. Fue periodista, director de varios medios —entre ellos, Levante-EMV en su etapa como periódico del Movimiento—, presidente de la Asociación de la Prensa Valenciana, concejal en el Ayuntamiento de València, 'camisa vieja' de Falange y, durante la II República y la Guerra Civil, un activo militante de la derecha más conservadora. Su intensa militancia tradicionalista le provocó hasta dos detenciones ya en los años treinta, la primera de ellas cuando todavía era menor de edad.

De hecho, apenas tenía 17 años cuando, en agosto de 1932, fue arrestado en el contexto de la conocida como Sanjurjada, el fallido golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República encabezado por el general José Sanjurjo, que fue neutralizado con rapidez pero provocó el arresto de decenas de personas del entorno monárquico. Entre las personas detenidas junto a Barberá había algunos nombres que años después serían importantes en la València franquista. El más relevante es Adolfo Rincón de Arellano García, entonces un joven vinculado a los ambientes monárquicos que apoyó la Sanjurjada y que, tras la Guerra Civil, acabaría ocupando algunos de los principales cargos del régimen en Valencia: fue jefe provincial de Falange, presidente de la Diputación y alcalde de Valencia entre 1958 y 1969. Otro de los detenidos era Juan Colomina Barberá, abogado y activista tradicionalista, a quien El Siglo Futuro había presentado unos meses antes como propagandista de la Agrupación Escolar Tradicionalista de la Universidad de Valencia.

La lista era, no obstante, mucho más amplia. Junto a ellos fueron detenidos Enrique Castellví Trenor, José M. Trenor Arrospide, Enrique Adrián Mir, Gregorio Gabilondo Basterrica, Lorenzo Prieto, Juan Sánchez Carmelo, Pablo Bonaia, José Rovira de la Canal, Salvador Peyaro Aznar, Enrique Martí Giménez Guimerá, Pedro Orbán Forgas, Francisco Bonblanch, Rafael Selva Salvador, Rafael Ruiz Gómez, Mariano López Charnet, Patricio Escribano, Sebastián Montón Hernández, Jaime Martínez Domínguez, Luis Moder Gómez, José Camaña Sánchez, Juan Selva Margelina, Luis Volier Gare Fa Alessón y José Gandía. Todos ellos, según recogió la prensa local, fueron posteriormente exonerados al no apreciarse una posible responsabilidad en los hechos.

Documentanción del expediente de José Barberá Armelles. / Arxiu Municipal de Torrent

Al calor de la València burguesa

El padre de la futura alcaldesa de València había nacido en 1915, en el seno de una familia acomodada y bien asentada en la sociedad valenciana. Era hijo de Vicente Barberá Ferrer y de Luisa Armelles Febrer. Por vía materna pertenecía a los Armelles, una saga de comerciantes e industriales que había prosperado en la Valencia de finales del XIX y principios del XX. Su abuelo, Luis Armelles García, nacido en Ares del Maestrat hacia 1850, se había instalado en la capital valenciana, donde desarrolló una importante actividad como comerciante e industrial y llegó, incluso, a ocupar responsabilidades en el Ateneo Mercantil.

Política y periodismo fueron de la mano desde muy pronto en la vida del joven José. Tres años después de su detención, en 1935 y con apenas veinte años, Barberá ejercía ya como corresponsal del periódico El Siglo Futuro en Roma, en la Italia fascista de Benito Mussolini. El estallido de la Guerra Civil abrió en Valencia, como en buena parte de la retaguardia republicana, un periodo de intensa persecución de quienes eran considerados enemigos o desafectos a la República. Militantes y simpatizantes de organizaciones de derechas, monárquicos, tradicionalistas y falangistas, pero también religiosos y personas señaladas por sus ideas o relaciones, fueron detenidos y encarcelados. Uno de ellos fue José Barberá Armelles. Su pasado tradicionalista era conocido: había estado vinculado a las Juventudes Tradicionalistas y había trabajado para El Tradicionalista y El Siglo Futuro. En octubre de 1937, cuando tenía 21 años, su nombre aparece entre los presos de la cárcel de Torrent. El registro resumió en apenas tres palabras la causa de su encarcelamiento: «desafección al régimen».

La presencia de José Barberá Armelles en la cárcel de Torrent ha podido documentarse gracias al trabajo de los investigadores María José Rodríguez Molina y Josep Ramón Sanchis Alonso, que estudiaron el libro registro de penados de la prisión del partido judicial de Torrent durante la Guerra Civil, conservado en el Archivo Municipal de la ciudad de l'Horta. Los autores reconstruyeron a partir de esta fuente la relación de 404 detenidos, recogiendo datos como su edad, procedencia, fechas de ingreso y salida, motivo de la detención y destino posterior. Junto al nombre de José Barberá aparecen su domicilio, València, y el motivo por el que estaba encarcelado. El joven falangista permaneció allí durante más de ocho meses.

Fragmento de la sentencia en el que se condena a Barberá a dos años de cárcel. / Arxiu Municipal de Torrent

Rodríguez Molina y Sanchis Alonso explican que, entre los papeles conservados en el interior del libro registro, aparecieron cuatro expedientes procesales pertenecientes a la Prisión Celular de Valencia y correspondientes a presos procedentes de la cárcel de Torrent. Uno de ellos es precisamente el de José Barberá Armelles. Los otros tres corresponden a Rafael Carrión Castillo, acusado de espionaje; Rafael López-Atalaya Ramón, también por desafección al régimen, y Leandro Daries Cardona, por reunión clandestina.

Un peregrinaje penitenciario

¿Pero cómo había llegado José Barberá a prisión y cuánto tiempo pasó entre rejas? Según el expediente penitenciario, el padre de la futura alcaldesa de Valencia fue arrestado el 29 de mayo de 1937 por agentes del Servicio Especial de Información del Ministerio de Guerra. En la ficha consta que era «estudiante», estaba soltero y vivía en la Gran Vía Durruti, 35, de la capital valenciana. Tras su detención, ingresó en la Prisión Celular de Valencia, donde permaneció hasta su posterior traslado a la cárcel de Torrent. Pasó tres días incomunicado. El 19 de junio fue juzgado por vía de urgencia y un mes después ya había sentencia: dos años de «internamiento en campos de trabajo con privación de libertad» y, además, "una multa de 10.000 pesetas, sirviéndole de abono el tiempo que llevaba en prisión preventiva". El tribunal estaba presidido por el juez Vicente Gorris Rosselló, junto a Vicente Roig Millá y José Ballester Gallart.

A partir de ahí, Barberá cumplió su pena en tres centros diferentes. Primero, en la Prisión Celular de Valencia, donde había ingresado tras su detención el 29 de mayo de 1937; después, en la prisión de Torrent y, por último, en San Miguel de los Reyes, adonde fue trasladado el 11 de julio de 1938. Aunque la sentencia establecía su libertad para el 25 de mayo de 1939, Barberá salió de prisión antes de cumplir íntegramente la condena: fue puesto en libertad el 16 de marzo de 1939, apenas dos semanas antes del final de la guerra. Nuevos vientos se avecinaban.

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Noticia de la Hoja del Lunes donde se recoge el Premio Nacional de Periodismo a Barberá en 1972. / Hoja del Lunes

Ya en libertad y con el nuevo régimen vencedor construyendo sus cimientos, Barberá inició otra etapa vital. Pasó por Levante, dirigió El Correo Gallego y Jornada, uno de los diarios de la prensa del Movimiento en València, y estuvo también al frente de Hoja del Lunes y del semanario Clima. Pero su influencia fue más allá de las redacciones. Durante décadas presidió la Asociación de la Prensa de Valencia, formó parte del Consejo Nacional de Prensa y dio también el salto a la política municipal: fue concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia. Años después regresó a Levante, primero como director adjunto y finalmente como director.