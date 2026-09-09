Pérez Llorca pide en Castellón a los sindicatos educativos "voluntad" de diálogo ante sus reivindicaciones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado este miércoles a los sindicatos del sector educativo “voluntad” para alcanzar acuerdos y ha defendido que el plan presentado por la Generalitat para los próximos cuatro años supone “un inicio” para mejorar la educación.

Pérez Llorca se ha pronunciado así en Caudiel (Castellón), donde ha visitado el Colegio Rural Agrupado Palancia-Mijares con motivo del inicio del curso escolar, al ser preguntado por las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic y la continuidad de las movilizaciones del profesorado de la educación pública no universitaria, cuya huelga indefinida está en suspenso desde el pasado mes de junio.

Declaraciones de Pérez Llorca en el comienzo del curso

El president ha asegurado que respeta “muchísimo” a las personas que discrepan o piensan de forma diferente, pero ha señalado que las reivindicaciones planteadas por los sindicatos no hacen referencia, a su juicio, a algunas de las carencias detectadas en los informes educativos.

En este sentido, ha apuntado que los sindicatos “nunca han hablado de mejorar las matemáticas” ni de incrementar las horas lectivas de Lengua, dos de las medidas que la Generalitat plantea dentro de su plan educativo.

"Queda mucho por mejorar"

“Queda mucho por mejorar en la educación”, ha reconocido Pérez Llorca, quien ha defendido que el plan presentado por el Consell, aunque pueda ser considerado insuficiente por los sindicatos, constituye “un inicio”.

El president ha apostado por alcanzar “pactos” y “acuerdos” en materia educativa y ha señalado que, en su opinión, no debe haber “tantas discrepancias” cuando todas las partes deberían perseguir, ha dicho, la misma finalidad.

Pérez Llorca ha asegurado que la Generalitat está abierta al diálogo con las organizaciones sindicales y ha afirmado que “las puertas siempre están abiertas” para alcanzar acuerdos.

“Si hay voluntad de llegar, yo lo que quiero es que tengan claro todos los sindicatos que tengan también voluntad de llegar a acuerdos”, ha manifestado.

“Una apuesta seria” por la educación y la conciliación

Pérez Llorca ha defendido que la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años es “una apuesta seria y comprometida por la educación y por la conciliación de la vida laboral y familiar” y ha destacado que el número de menores escolarizados en esta etapa ha pasado, según sus datos, de 20.000 a 45.000. Asimismo, dos de cada tres alumnos se benefician del Banco de Libros, unos 150.000 reciben ayuda de comedor y más de 45.000 cuentan con servicio de transporte escolar.

Bajada de ratios

También ha reivindicado la reducción de la ratio de seis a tres alumnos en los pequeños municipios, una medida que, según ha afirmado, “ha garantizado que hoy en muchos pueblos los colegios abran muchos, lo que ha permitido que muchos alumnos no tengan que desplazarse a otras localidades para poder ir a clase”.

Esta reducción ha supuesto crear 102 nuevas unidades desde el inicio de la legislatura, de las cuales 38 este curso escolar, y consolidar 153 plazas docentes.

“Esta medida ha permitido que las familias no tengan que plantearse abandonar su pueblo de toda la vida para que los niños puedan iniciar sus estudios”, ha continuado el president, al tiempo que ha afirmado que “es otro ejemplo de política útil y de ayuda a la conciliación y a garantizar el futuro de los municipios en riesgo de despoblación”.

El aulario de Caudiel

El president ha señalado que Caudiel ha duplicado este curso el número de alumnos, hasta superar los 30, y ha defendido que estas medidas contribuyen a “garantizar el futuro de los pueblos”. El aulario de Caudiel que este miércoles ha visitado el president acompañado por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, forma parte junto con los ubicados en Jérica, Montán y Montanejos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Palancia-Mijares. Este aulario cuenta con 30 alumnos, 13 de Educación Infantil de 1 a 5 años y 17 de Educación Primaria de 6 a 11 años. Este curso es el primero en el que se escolariza alumnado de un año, con tres alumnos matriculados.

Descenso de la natalidad

Sobre el conjunto del sistema educativo, ha asegurado que el curso comienza con menos alumnos por el descenso de la natalidad, pero “con más profesores que el año pasado, batiendo récords una vez más”. En concreto, la plantilla roza los 84.000 docentes, casi 400 más que el curso anterior, pese a haberse reducido el número de alumnos.

Recuperar la cultura del esfuerzo

Pérez Llorca ha defendido además la recuperación de horas lectivas de Matemáticas y Lengua y ha señalado que los planes de estudios estatales son “ampliamente mejorables”.

El jefe del Consell ha trasladado que “llevamos tiempo trabajando en medidas muy importantes para recuperar la cultura del esfuerzo, necesaria y vital en la educación, porque queremos que nuestros jóvenes estudien en la Comunitat Valenciana, descubran aquí su talento y puedan tener un futuro en nuestra tierra”.

Al respecto, ha destacado que, desde este curso, la Generalitat asumirá las tasas de aquellos alumnos universitarios que se matriculen por primera vez en una carrera y aprueben todas sus asignaturas, “lo que nos convierte en la primera comunidad autónoma que implanta esta medida”.

Asimismo, ha resaltado la apuesta del Consell por recuperar en los centros escolares las horas lectivas en matemáticas y lengua eliminadas en las dos anteriores legislaturas “por planificaciones erróneas” porque, tras la publicación del Informe PISA, “ha quedado acreditado que los planes de estudio aprobados por el Gobierno de España, que son los que regulan el contenido hasta la fecha son ampliamente mejorables”.

Desde Vinaròs a Orihuela

“Desde Vinaròs hasta Orihuela y desde Requena hasta Dénia vamos a seguir garantizando las infraestructuras y recursos que merece y necesita el sector educativo valenciano”, ha señalado Llorca, quien ha anunciado que este curso abren catorce nuevos centros educativos y que otros catorce lo harán a lo largo del año. La inversión supera los 250 millones de euros y están en marcha 422 actuaciones de mejora, ampliaciones y reformas en centros educativos por valor de 820 millones de euros.

Inversiones millonarias

El president la Generalitat ha destacado la voluntad del Consell por “mejorar la educación pública porque desde el primer momento vimos que había problemas que solventar” por lo que “hemos puesto en marcha el plan educativo más importante y ambicioso de toda España” con un presupuesto de 3.338 millones de euros en cuatro años

Con este plan, se pone en marcha el mayor aumento salarial para los docentes de los últimos 19 años, que este mismo mes de septiembre van a empezar a corar un primer incremento de 75 euros y, posteriormente, el resto de las cuantías hasta 200 euros lo que los situará entre los mejor remunerados del conjunto nacional.

Asimismo, se está desarrollando un plan de climatización con 140 millones de euros para que todas las aulas cuenten con sistemas modernos y eficientes después de que en julio se trasfirieran 16 millones de euros para que los colegios pudiesen adquirir equipaciones para mejorar sus zonas de sombra o la climatización de espacios.