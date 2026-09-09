Inicio de curso: El PSPV-PSOE acusa al PP de hacer volver a 100.000 alumnos a clase sin resolver la climatización de los centros: “Han dejado los colegios e institutos a la intemperie”

Cerca de 100.000 alumnos de la provincia de Castelló han reabierto este miércoles las aulas sin que la Generalitat haya resuelto el problema de la climatización de los centros educativos. El portavoz socialista de Educación en las Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha criticado que el Consell del PP ha tenido todo el verano para anticiparse y avanzar en unas actuaciones que cada año, cuando llegan los meses de calor, son más necesarias. “Han dejado los colegios e institutos a la intemperie”.

El diputado socialista ha remarcado que septiembre continúa siendo un mes especialmente caluroso en Castelló, con una máxima media de 27,6 grados, tres décimas más que en junio. “Si al final del curso ya vimos aulas por encima de los 30 grados, el inicio de septiembre nos vuelve a situar ante el mismo riesgo”. Lorenz ha criticado que “vuelven a llegar tarde” y que las consecuencias las sufrirán el alumnado y el profesorado, con más cansancio, más dificultades para concentrarse y más obstáculos para seguir las clases y aprender con normalidad.

El portavoz de Educación ha recordado que la climatización fue una de las reivindicaciones que marcaron la huelga indefinida educativa de la pasada primavera, ya que muchos centros todavía no están adaptados a las nuevas condiciones climáticas porque son edificios construidos hace décadas y, tras el abandono de Edificant, no existe ningún plan para abordar esta situación.

Plan de climatización

Lorenz ha acusado al Consell de desentenderse del problema con su planteamiento de dejar en manos de las direcciones de los centros la responsabilidad de bajar la temperatura de las aulas. “En julio anunciaron la transferencia de 2,2 millones de euros a 239 centros de Castelló para que buscaran soluciones sin tener claras las necesidades de cada uno. Eso significa que han repartido una media de 9.205 euros por centro, estuviera climatizado o no. Sea como sea, es una cifra que se queda corta para afrontar actuaciones de fondo y, además, ha coincidido con unas fechas especialmente malas para todos, con las vacaciones ya empezadas, sin margen suficiente y obligando a las direcciones a buscar empresas e instaladores que en estos meses trabajan a pleno rendimiento. Así no se puede trabajar”.

El portavoz ha subrayado que “el PP quiere resolver en unas semanas una actuación que necesita meses de planificación”. Por ello, ha exigido a Pérez Llorca y a la consellera Ortí que empiecen a planificar “ya” centro por centro y fijen un calendario para que las actuaciones definitivas estén avanzadas antes del verano de 2027. “Este año ya han llegado tarde y la comunidad educativa no aceptará otro curso con la Generalitat de brazos cruzados. Tienen meses por delante para hacerlo bien y llegar al próximo episodio de calor con las aulas preparadas. Es lo que nuestros hijos e hijas se merecen”.