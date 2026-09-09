El puerto de Castellón sigue imparable en agosto y crece un 30% en mercancías: las mercancías más transportadas

El mes de agosto suele ser de poca actividad económica, pero el puerto de Castellón ha roto esta tendencia generalizada. Durante este periodo, las instalaciones logísticas han experimentado un aumento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. El movimiento fue de 1.706.970 toneladas, mientras que en el acumulado de enero a agosto se ha alcanzado un tráfico total de 13.448.121 toneladas, con un aumento del 11,1%. "Este comportamiento demuestra la solvencia operativa de nuestro puerto y su capacidad para dar respuesta a la demanda de nuestros sectores productivos", declara el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

El aumento de las mercancías se da en todo tipo de tráficos. El ascenso más importante corresponde a los graneles líquidos, con un 42% más. Le siguen los graneles sólidos (+22,2%) y la mercancía general (+10,7%). El tráfico de contenedores también crece a doble dígito, con una subida del 13,7% en agosto.

Detalle de los resultados de agosto. / Mediterráneo

Sectores estratégicos

Las principales materias movilizadas en el pasado mes en PortCastelló fueron el petróleo crudo, el feldespato, el fuelóleo, las gasolinas, el caolín, el cemento y las arcillas. Estos tráficos vinculan directamente la actividad del puerto con sectores estratégicos como el energético y el cerámico de la provincia.

La refinería ha incrementado sus exportaciones en los últimos meses a raíz de la guerra en Oriente Medio. La dificultad para obtener productos refinados procedentes de otras partes del mundo ha reforzado la posición de las plantas españolas, como la de Castellón, lo que tiene su efecto derivado en los resultados del puerto provincial.

Socios comerciales

Por otro lado, Turquía y Marruecos se mantienen como los principales socios comerciales del puerto de Castellón. Rubén Ibáñez menciona que "estos datos certifican que PortCastelló avanza con firmeza como un enclave logístico competitivo, diversificado y esencial para el tejido industrial y económico de nuestro entorno".

Asimismo, remarca que "el crecimiento continuado en todas las tipologías de carga demuestra la confianza que los operadores y empresas depositan en nuestras infraestructuras, fruto de la eficiencia y agilidad en las operativas".